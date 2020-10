https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 08.10.2020 - Última actualización - 5:47

5:45

El presidente de River también aseguró que "al fútbol argentino lo estamos tirando para abajo"; además, opinó que ""nosotros no estamos en la AFA, estamos afuera, la diferencia es que nos consultan".

Lo aseguró D´Onofrio: "Si no hay descensos, el fútbol argentino pierde valor y entusiasmo". Crédito: Archivo

Lo aseguró D´Onofrio: "Si no hay descensos, el fútbol argentino pierde valor y entusiasmo". Crédito: Archivo

Liga Profesional de Fútbol Rodolfo D'Onofrio: "Si no tenemos descensos, el fútbol argentino pierde valor y entusiasmo" El presidente de River también aseguró que "al fútbol argentino lo estamos tirando para abajo"; además, opinó que ""nosotros no estamos en la AFA, estamos afuera, la diferencia es que nos consultan".

El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, aseguró que su club no ve bien que no haya descensos porque va a significar que el fútbol argentino va a perder más valor del que ya está perdiendo por la crisis que generó la pandemia de coronavirus.

"River hoy tiene una posición muy clara en varios temas, no vemos bien que el año que viene no haya descensos, tenemos un fútbol argentino que lo estamos tirando para abajo y si no tenemos descensos pierde valor y entusiasmo", dijo D'Onofrio en declaraciones a la señal de cable TyC Sports.

Al tiempo que agregó: "Si tenés un fútbol argentino donde vamos a ser 28 equipos, de la TV recibimos poco, lo vamos a dividir por más gente, yo entiendo que una mayoría no quiere que haya descensos pero nosotros queremos que haya descensos".

En cuanto a su relación con el presidente de Boca, Jorge Ameal, destacó: "Hay una enorme coincidencia con Boca y con Jorge Ameal en las políticas que se necesitan en el fútbol argentino, y es muy importante que River y Boca puedan coincidir, querer lo mismo".

Respecto al tema de la AFA, el presidente del equipo de Núñez afirmó que "nosotros no estamos en la AFA, estamos afuera, estamos en la misma situación que hace unos años, la diferencia es que tenemos un diálogo con Tapia, ellos nos consultan".

Sobre la actualidad de River explicó: "No es cierto que esté mal, River está económicamente bien y está cumpliendo absolutamente con todos sus compromisos, se le cayeron el 40 por ciento de los ingresos por jugar sin público".

Sobre la venta de jugadores, D'Onofrio aseveró: "Todas las salidas fueron consensuadas, la salida de Scocco la sabíamos porque él lo decía, ¿Quintero?, él le avisó a Gallardo que tenía una oferta de China y la de Martínez Quarta fue una muy buena venta".

Y sumó: "Marcelo (Gallardo) me pedía hace años la compra de Paulo Díaz porque él veía venir que Martínez Quarta podía llegar a irse y es lo que ocurrió, ¿díganme ustedes qué si no se irían a otro lado si les ofrecen cinco veces más lo que ganan".

Finalmente, el presidente de River adelantó que no hay ninguna oferta por Ignacio Fernández: "No llamó nadie, en su momento hablamos con Nacho que no tiene un sustituto inmediato, con lo cual intentaremos que se mantenga en River por el mayor tiempo posible".

Otro ensayo de Central

Rosario Central jugará un partido amistoso contra Belgrano de Córdoba el sábado a las 12, en el Gigante de Arroyito. "Los titulares van a jugar a las 12 y los suplentes a las 10, y este primer partido será televisado en horario diferido", informó el secretario "canalla", Guillermo Hanono.

El Central de Cristian "Kily" González jugó su primer amistoso el sábado pasado, cuando los titulares vencieron 2 a 1 a Unión, en Santa Fe, con goles del ex delantero tatengue Lucas Gamba, y los suplentes empataron 1-1, con un tanto del volante derecho Lautaro Giaccone.

Newell's recupera soldados

El marcador lateral derecho Ángelo Gabrielli, el zaguero Santiago Gentiletti (recuperados de sus respectivas lesiones musculares) y el volante derecho Jerónimo Cacciabue volverán al equipo titular de Newell`s que visitará a River este viernes, en un amistoso que se jugará a las 10 en el predio "millonario" de la localidad bonaerense de Ezeiza.

"Gabrielli, Gentiletti y Cacciabue van a jugar, y en el medio la duda está entre Alexis (Rodríguez) y (Enzo) Cabrera", informó uno de los principales dirigentes del fútbol rojinegro.

Gabrielli ingresará en lugar del juvenil Facundo Nadalín, mientras que Gentiletti hará lo propio por Manuel Guanini, quienes jugaron en el amistoso que Newell`s igualó en un tanto como local de Atlético Rafaela, con un gol del delantero Ignacio Scocco.

En tanto, Cacciabue reemplazará a priori a Nicolás Castro, que también jugó el amistoso con Rafaela, mientras la única duda del entrenador Frank Kudelka reside en quién jugará como cuarto volante o tercer delantero: Alexis Rodríguez o Enzo Cabrera, que reemplazará el juvenil delantero Fancisco González, que jugó aquel partido y se contagió esta semana de coronavirus.

El probable equipo de Newell`s sería: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Aníbal Moreno; Alexis Rodríguez, Ignacio Scocco y Maximiliano Rodríguez.

En tanto, el volante Pablo Pérez, quien sufrió un desgarro y no jugó los amistosos contra Unión y Rafaela, "seguirá fuera del equipo, aunque viajará con sus compañeros", reveló una fuente de la entidad rosarina.

Boca empató con Argentinos

El equipo principal de Boca igualó ayer 0-0 con su par de Argentinos, en amistoso en el que las miradas estuvieron centradas en la actuación del delantero Damián Batallini, quien comprende una negociación para incorporarse al último campeón del fútbol argentino. El ensayo se dividió en dos tiempos de 35 minutos cada uno y se llevó a cabo en el predio que la entidad auriazul posee en la localidad bonaerense de Ezeiza.

Batallini se alistó desde el comienzo en el conjunto de La Paternal y disputó los 70 minutos. La dirigencia de la institución de la Ribera le ofrecerá a su par del "Bicho", en las próximas horas, una serie de alternativas para finiquitar la operación. Una de esas variantes consistiría en la compra de un porcentaje del pase del jugador, y luego, permitir que la entidad vendedora en este caso se asocie con Boca en una futura transacción al exterior.

El equipo dirigido por Russo no contó con el arquero Esteban Andrada, el zaguero peruano Carlos Zambrano, el marcador de punta colombiano Frank Fabra, el mediocampista de contención Jorman Campuzano y el volante externo Eduardo Salvio, quienes están convocados para sus respectivas selecciones.