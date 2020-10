https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

16 personas perdieron la vida Se incrementan los casos de coronavirus en Alemania, más de 4 mil en las últimas 24 horas

Las autoridades sanitarias de Alemania registraron 4.058 nuevas infecciones de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde la primera semana de abril, según dio a conocer este jueves el Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas.

La cifra supera en más de 1.200 la registrada el miércoles, cuando se reportaron 2.828 nuevas infecciones en un día y así el número más alto registrado en 24 horas desde la segunda mitad de abril.

Según informó el RKI, al menos 310.144 personas se infectaron con Sars-CoV-2 en Alemania desde el estallido de la pandemia (datos del 8 de octubre a las 0:00 horas). El número de muertes relacionadas con la infección ascendió a 9.578, 16 más que el día anterior. Cerca de 269.600 personas se han restablecido.

Ante el significativo aumento de infecciones en Alemania, el ministro de Salud, Jens Spahn, apeló hoy a la población a no considerarse invulnerable y subrayó que las cifras son preocupantes.

"Me preocupan mucho", dijo Spahn con respecto a ellas, y añadió que se están dando muchas infecciones entre los jóvenes en particular, quienes a menudo se consideraban invulnerables. "Pero no lo son", advirtió.

El ministro recalcó que covid-19 sigue siendo una enfermedad seria, pero acotó también que el número de muertes y de pacientes en cuidados intensivos es comparativamente bajo en la actualidad.

Como reacción al creciente número de casos, la mayoría de los estados federados decidieron el miércoles que los turistas nacionales procedentes de zonas de riesgo solo podrán ser alojados si presentan un test negativo de coronavirus que tenga como máximo 48 horas de antigüedad.

