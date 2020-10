Louise Glück ganó el Premio Nobel de Literatura 2020

La escritora estadounidense Louise Gluck, autora de varios libros de poesía entre los que se incluye "Averno", "The seven ages" y, "Vita Nova", resultó ganadora del Premio Nobel de Literatura, según el fallo de la Academia Sueca recién anunciado en Estocolmo.





Después de la atípica edición en la que coronó simultáneamente a dos ganadores -la polaca Olga Tokarczuk y el austríaco Peter Handke-, tras el escándalo desatado en 2018 por las acusaciones de abuso contra un miembro del jurado, la Fundación Nobel sumó una nueva ganadora en la categoría de Literatura que se encamina a otra entrega fuera de lo ordinario, en este caso sin la posibilidad de concretar presencialmente su tradicional ceremonia de entrega en Estocolmo por la pandemia del coronavirus.

