El periodista, escritor y docente Guillermo Knoll editó un libro que recopila más 160 casos de jugadores que se dedicaron a cantar o a tocar instrumentos, con distinta suerte. Incluye nombres como Diego Maradona, Johan Cruyff y Pelé. Pero también anécdotas increíbles de deportistas menos conocidos.

RECOPILACIÓN En la cancha y en el arte: la historia de los futbolistas que hicieron música El periodista, escritor y docente Guillermo Knoll editó un libro que recopila más 160 casos de jugadores que se dedicaron a cantar o a tocar instrumentos, con distinta suerte. Incluye nombres como Diego Maradona, Johan Cruyff y Pelé. Pero también anécdotas increíbles de deportistas menos conocidos.

Just Fontaine es el máximo goleador de la historia de los Mundiales de fútbol. En el campeonato disputado en Suecia en 1958, convirtió 13 tantos para la selección francesa. Pero a su faceta de temible delantero, le agregó otra muy distinta: la de cantante. Grabó varios discos, actuó junto a los principales músicos de su país y llegó a ser considerado el “Sinatra francés”. La de Fontaine es apenas una de las más de 160 historias recopiladas por el periodista y docente Guillermo Knoll en su libro “La Música y el Fútbol, dos pasiones sin límites”, centrado en personajes que unieron ambos mundos.

“Me gusta mucho la atemporalidad, escribir sobre temas que se puedan leer hoy, mañana y dentro de tres años. Si bien tengo libros escritos sobre Copas Mundiales, eliminatorias y demás, me da mucho placer escribir sobre curiosidades, historias y anécdotas. Me gusta sobre todo encontrar algo distinto, diferente. Acá la idea la tenía, pero no estaba seguro si existía un libro a nivel mundial sobre el cruce entre los futbolistas y la música me puse a indagar, me di cuenta que no y me lancé a hacerlo”, contó el autor a El Litoral. De hecho, la publicación tiene dos versiones: una argentina, que se consigue a través de Mercado Libre y otra española, disponible en Amazon o Google Play.

Los deportistas-músicos que figuran en el libro son de distintas nacionalidades. Hay jugadores ingleses, alemanes, portugueses, españoles, estadounidenses, mexicanos, argentinos, chilenos, uruguayos, brasileños, paraguayos y africanos. “Es una gran mezcla donde uno puede encontrarse con nombres increíbles, situaciones increíbles e historias increíbles. Y además hay casos, son los menos, de jugadores amateur que con la música llegaron a lugares impresionantes”, aseguró Knoll.

Nombres que suenan

La recopilación de anécdotas de “La Música y el Fútbol, dos pasiones sin límites” abarca alrededor de un siglo y pasa por todos los géneros musicales: va del rock hasta el pop, del tango hasta el folclore y pasa por el rap y el reggae. Arranca con el caso de un arquero peruano que no solamente cantaba muy bien sino que también componía y al pasar sus páginas aparecen Diego Maradona, Pelé, Franz Beckenbauer y Johan Cruyff (todos ellos grabaron un disco, con mayor o menor fortuna), Cristiano Ronaldo y Enzo Scifo. También emergen casos como los de Elías Figueroa, defensor chileno, Atilio Ancheta, el uruguayo que jugó en Brasil y cantaba boleros y los casos (a la inversa) de Luciano Pavarotti, Julio Iglesias, Luciano Pereyra y Cacho Castaña, que jugaron al fútbol en forma amateur.

Pero uno de los casos más llamativos es el de Argentino Ledesma, cantante de tango reconocido a nivel nacional. “Ledesma jugaba muy bien al fútbol y a la vez cantaba. Entre fines de los ‘40 y principio de los ‘50 jugó en su provincia natal, Santiago del Estero y luego pasó Atlético de Tucumán. Pero como tenía que levantarse muy temprano para ir a entrenar, decidió seguir cantando y dejó de jugar al fútbol”, recordó Knoll.

Fuentes y ritmo

Para poder concretar su libro, Guillermo se nutrió de diversas fuentes. “La memoria, la búsqueda en diversos artículos viejos, lecturas anteriores, contactos personales que tuve con diversos jugadores y con conocidos de esos jugadores. Uno cuando empieza a hurgar y a curiosear trata de remontarse a tiempos anteriores y a buscar mucha información”, explicó en su charla con El Litoral. En este sentido, el libro también contiene más de 40 frases de distintos personajes reconocidos de distintos ámbitos, que relacionan la música y el fútbol, desde Eduardo Galeano y Luis Alberto Spinetta hasta Adriana Varela y Juanes.

“Quizás el punto de unión de todas las historias contenidas en el libro sea la palabra ritmo. Ritmo futbolístico y ritmo musical. Si se equivoca el arquero en un equipo, o se equivoca el batero en un grupo, pasa lo mismo, se complica todo”, sintetizó Knoll.

Leer y escuchar

Además de las historias, el libro tiene una serie de códigos QR que permiten escuchar, con la una aplicación en el teléfono celular, canciones originales mientras se realiza la lectura de la biografía de cada uno de los futbolistas. La versión argentina tiene 15 de estas opciones, la española alrededor de 60.

Locos por el fúbol

Guillermo Knoll trabajó en varias publicaciones, entre ellas una que lleva por título “El fútbol es un juego de locos”, donde retrata a más de un centenar de “locos” que pasaron por el fútbol argentino.