Cubelli y Montoya se marcharán al Western Force de Australia

El medio scrum Tomás Cubelli y el primera línea Julián Montoya, que integran el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, son nuevos jugadores Western Force de Australia, anunció la franquicia oceánica.



Los argentinos, que entre ambos suman 134 partidos con la camiseta de Los Pumas, se trasladarán a la ciudad de Perth cuando termine el próximo Rugby Champioship, el 12 de diciembre próximo, y se sumarán a Western Force.



"Estos refuerzos traen consigo mucha experiencia que será enorme para el crecimiento del club. Cada región juega al rugby de manera diferente y tiene un estilo diferente. Creo que Cubelli y Montoya se adaptarán al estilo de juego de Western y añadirán algo especial para ayudarnos a destacarnos", destacó el director del equipo, Matt Hodgson, sobre la llegada de los argentinos.

