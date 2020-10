https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El periodista deportivo y escritor Ezequiel Re editó "Sin Límites. La vida y el amor en unas pocas letras". Allí incluye poesías, historias y crónicas urbanas que reflejan momentos de su recorrido vital, que arrancó en el interior de la provincia de Santa Fe y siguió en Paraná, donde reside.

LITERATURA Un libro que reúne retazos de vida

Hace mucho que Ezequiel Re utiliza la palabra como una de las materias primas principales de su vida: lleva 32 años como periodista, especializado en el área de deportes y también ha escrito varios libros por encargo. De modo que la predisposición hacia la escritura estuvo siempre presente. Pero "Sin Límites. La vida y el amor en unas pocas letras", su proyecto literario más reciente, es también el más personal de todos: allí reúne poesías, historias y crónicas urbanas cuyas fuentes de inspiración fueron la propia vida y el desarrollo profesional.

"Empecé a escribir los textos sin pensar que iban a terminar en un libro", cuenta el propio autor en dialogo con El Litoral, al repasar los orígenes de la iniciativa. "Cuando tuve varias cosas escritas, hablé con un escritor que se llama Juan Luis Henares, que escribe muy bien y ha ganado premios en Europa. Le mandé el material, le gustó y me sugirió que le agregue crónicas urbanas, de las tantas que uno pudo ir haciendo en los recorridos con el fútbol. Entonces decidí hacerme un mimo personal y armar un libro donde pudiera desarrollar estas poesías, y estas crónicas. Y también rendir homenaje a mis viejos, al colegio y a la tierra donde viví en la infancia, en el departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe", explicó.

Un recorrido de 120 páginas

En su libro, Re atraviesa muchísimas temáticas: la familia, el pueblo, el amor, la nostalgia y la profesión. "Cómo digo en el prólogo, es una recopilación desordenada de muchas cosas que me marcaron. El pueblo donde viví, la primera sensación del amor, la pelota de fútbol en el patio de la escuela, mis viejos, que fueron laburantes y me marcaron mucho. Esa es la primera parte del libro. Y la segunda tiene que ver con lo que a mí me pareció que me habían marcado profesionalmente. Allí vas a encontrar una experiencia con Marcelo Bielsa, ya que nunca me perdí las conferencias de prensa que brindaba cuando era técnico de la Selección Nacional, la charla que tuve con un poeta que encontré en Ongamira, en la provincia de Córdoba, que recorría el mundo en bicicleta o la experiencia de un semanario en Paraná que hizo un periodismo novedoso en los años '90'", relató.

Todo lo descrito en las líneas anteriores, el autor lo volcó en 120 páginas que se distribuyen en dos capítulos y que incluyen una serie de fotos de Horacio López. "La intención es compartirlo. Estoy esperando con ansiedad para ver cómo va a encajar, porque en Paraná me conocen más como periodista y comentarista de fútbol y en el libro hablo de otras cosas totalmente distintas", aseguró.

Otros libros

Aunque este es su libro más personal, no es el primero de Ezequiel, quien realizó ocho más. El primero lo escribió en el año 2007 y estuvo centrado en los 100 años del Club Atlético Paraná. Luego hizo, también a pedido, biografías, textos de historia deportiva y "Don Humberto", centrado en la historia de Humberto Cayetano Varisco, deportista y político. "Incluso tengo un libro que me pidieron, sobre una Iglesia que está en el Acceso Norte a Paraná. Me empecé a diversificar. Pero en el caso de "Sin límites", se trata de un libro que escribí cuando sentía la necesidad de hacerlo. Me pasaba de vez en cuando, por lo cual no he sido metódico. Es una sensación que viene muy de adentro, como una inspiración", destacó.

32 años de profesión

El recorrido periodístico de Ezequiel comenzó cuando tenía 17 años en La Opinión de Rafaela. “Después me vine a Paraná, donde seguí trabajando. Tengo 49 años, así que llevo 32 de profesión”. Aquellos que deseen contactar para consultar por el libro, pueden dirigirse a ezequielre71@hotmail.com.