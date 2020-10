https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 08.10.2020 - Última actualización - 18:44

18:42

Como en el caso del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, desde el policlínico nacional también pidieron un contenedor refrigerado para ampliar la capacidad operativa. "Los dos crematorios que hay en la ciudad están desbordados”, advierten.

Sin precedentes Coronavirus: ahora colapsó la morgue del PAMI I de Rosario Como en el caso del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, desde el policlínico nacional también pidieron un contenedor refrigerado para ampliar la capacidad operativa. "Los dos crematorios que hay en la ciudad están desbordados”, advierten. Como en el caso del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, desde el policlínico nacional también pidieron un contenedor refrigerado para ampliar la capacidad operativa. "Los dos crematorios que hay en la ciudad están desbordados”, advierten.

Trabajadores del Pami I solicitaron la urgente instalación de un container refrigerado en el policlínico ante la saturación de su morgue, como ocurrió en el Eva Perón de Granadero Baigorria. En el edificio de Sarmiento al 300 debieron improvisar un depósito con aire acondicionado en la sala de Ecografía para conservar los cuerpos allí hasta que puedan ser retirados. En el marco de la pandemia de coronavirus, las estructuras sanitarias no dan abasto ante el alto número de contagios y fallecimientos en la población de adultos mayores.

Según precisó el gremialista de ATE y delegado de la Junta Interna del Pami I Guillermo Grand, el reclamo de la instalación de un camión frigorífico fue solicitada “hace dos meses”, cuando los empleados comenzaron a percibir que las estructuras del policlínico no iban a dar abasto para dar respuestas ante la gran cantidad de enfermos y fallecidos. Si bien reconoció que “hay buena voluntad” de las autoridades locales que gestionan los dos policlínicos en Rosario, el dirigente aseguró que las trabas burocráticas desde Capital Federal entorpecen el panorama.

“En este momento tenemos un montón de fallecidos y ya no tenemos dónde ponerlos porque las casas funerarias no los vienen a buscar porque no quieren tenerlos allí, ya que los dos crematorios que hay en la ciudad están desbordados”, precisó Grand. Denunció que la morgue está desbordada y improvisar un depósito de cuerpos en una sala de planta baja. “En la morgue hay capacidad para cinco cuerpos y ya se acumularon diez, sumados a los que están en Ecografía con aire acondicionado como para preservarlos hasta que puedan retirarlos”, señaló.

A la hora de explicar la acumulación de cuerpos, Grand sostuvo que sucede porque “no vienen a buscarlos de las funerarias porque no pueden tener Covid positivos en sus instalaciones y hay colapso en los crematorios". Entonces se acumulan en el Pami a la espera de que los retiren. El registro diario de mil casos por día complica al sistema sanitario. “El problema es que hace 20 años que no se invierte en infraestructura y los años de macrismo junto a la pandemia terminaron por desbordar la estructura local”, criticó.

“El Pami no mira más allá de la General Paz, necesitamos que pongan los ojos en Rosario para resolver los problemas estructurales, No hay mala voluntad, pero necesitamos decisión política para que pongan a los policlínicos en primera línea”, reclamó el gremialista. A su vez, puso de manifiesto las necesidades del personal sanitario ante la falta de insumos en medio de la pandemia de coronavirus. “Llegó a haber más de cien aislados, algunos se contagiaron fuera por la circulación viral y otros se contagiaron dentro, ya que si no tenés los insumos que corresponden es muy difícil”, agregó.

Por su parte, desde Hábitat del municipio aseguraron que el crematorio municipal, ubicado dentro del cementerio La Piedad, "fue remodelado y funciona con normalidad desde el 25 de mayo", fecha en la que fue reinaugurado.

A su vez, la Asociación de Empresas Fúnebres de la provincia relativizó la versión de saturación de funerarias y crematorio indicada desde ATE, al sostener que "desde la semana pasada que se trabaja con normalidad, cumpliendo todos los protocolos". "Lo que puede ocurrir es que, por razones administrativas, se demore el retiro de los cuerpos, pero desde que comenzamos a trabajar en conjunto con el Registro Civil y las áreas del municipio los trámites se fueron agilizando", comentóLuis Pinilla, vicepresidente de la cámara que agrupa al sector funerario.