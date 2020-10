https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 08.10.2020

Desconocidos arrojaron bombas tipo “molotov” contra la planta alta de una casa. El morador no se encontraba en ese momento. En la planta baja vive otra familia, que se salvó por los vecinos y los bomberos.

Barrio Centenario Incendiaron una vivienda y casi matan a una madre y su hijito

María vive en una estructura de dos plantas ubicada en calle Reconquista, casi en la intersección con Tarragona, en el extremo sur del barrio Centenario, a metros de la avenida de circunvalación. Allí cría a sus tres hijos, de tres, siete y ocho años y también tiene un pequeño kiosco. Este jueves, en horas de la siesta, ella dormía con el más pequeño (sus dos hermanitos no estaban) cuando se despertó sobresaltada por los gritos de vecinos.



El humo hacía muy difícil ya la visión y también la respiración. “Gracias a Dios pudimos salir y los vecinos me ayudaron a sacar muebles y cosas del negocio, por si el fuego bajaba o se caía el techo”.



Momentos antes, según algunos testimonios, varios sujetos pasaron por la calle y arrojaron bombas tipo “molotov” contra las aberturas de la planta alta del edificio. En consecuencia, comenzaron tres incendios, en el comedor y en dos de las habitaciones del inmueble. Las llamas hicieron estragos, pero no se propagaron a otros domicilios porque en minutos llegó una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional I y controló la situación.



Según relataron algunos vecinos, en la planta alta viviría un hombre que no es el propietario y sólo pasa las noches en el lugar. La puerta que permite el ingreso a ese departamento está soldada, por lo que este sujeto solo puede acceder al interior a través de techos linderos.



Pudo saberse que, cerca del mediodía, este individuo habría mantenido una áspera discusión con otras personas, tras lo cual se alejó del lugar y ya no se lo volvió a ver.



“Estoy asustada. Quiero saber cómo está la estructura, porque duermo con mis hijos abajo. Ahora voy a ver qué me dicen los peritos. Por lo pronto no puedo prender la luz, porque está todo lleno de agua. Me voy a ir a la casa de mi madre. Tengo miedo de volver”, se lamentó la María.