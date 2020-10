Ediles del PRO piden fuerzas de seguridad federales para la ciudad de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los concejales del PRO en la ciudad de Santa Fe, Luciana Ceresola y Sebastián Mastropaolo, solicitaron al ministerio de Seguridad de la Nación y de la Provincia el urgente desembarco de mayores fuerzas federales en la ciudad, en el marco de esta supuesta coordinación entre fuerzas nacionales y provinciales.

“Una vez más, la ciudad de Santa Fe es discriminada por la Nación y el Gobierno provincial en el tema de la seguridad. La Capital y Rosario son los departamentos con mayor tasa de homicidios y la Nación envió solo 40 efectivos federales a Rosario. Ninguno a Santa Fe. La fuerzas de Gendarmería Nacional que años atrás estuvieron en las calles, hoy brillan por su ausencia”, publicaron -a través de un comunicado- los concejales del PRO Luciana Ceresola y Sebastián Mastropaolo.

“Desde que asumió Omar Perotti no logró bajar las nefastas estadísticas de inseguridad. Incluso en tiempos de pandemia. Prometió paz y orden y no cumplió. Las muertes violentas no paran de crecer en las dos principales ciudades de la provincia. Pero parece que para Perotti y Alberto Fernández solo interesa la ciudad del sur santafesino. El mismo presidente dijo el pasado 29 de septiembre: “Yo me comprometí con los rosarinos sobre el problema de la inseguridad. Ya vinieron 3 mil efectivos para colaborar en Santa Fe, más de 60 vehículos. Y hoy decidí destinar 3 mil millones de pesos para que la provincia lo destine exclusivamente en mejorar las condiciones de seguridad. Le pido al gobernador que le preste atención a Rosario”. A esto hay que sumarle 40 efectivos de un grupo especial de la Policía Federal, con equipamiento y movilidad sólo para la ciudad Cuna de la Bandera”, continúa el documento.

Además, consideran que “si bien es cierto que la ciudad de Rosario tiene mayores guarismos de inseguridad, no es menos cierto que la capital provincial está también sumergida en una situación muy preocupante por la cantidad de delitos diarios. En lo que va del año, en el departamento se registraron 77 asesinatos, cuatro más que los que se contabilizaron en el 2019 para el mismo período, y en su mayoría fueron cometidos con armas de fuego. En otras palabras, el incremento en los homicidios dolosos es del 24%”.

“Resulta preocupante -prosigue la nota- la inseguridad que está atravesando Santa Fe. Solo en septiembre se registraron 10 homicidios, siendo uno de los meses más violentos, junto con enero y marzo, y ni hablar de los incontables robos que se sufren diariamente y que ni siquiera son objeto de investigación por parte de la policía”.

“La ciudad de Santa Fe es hoy discriminada con la ayuda enviada para combatir la inseguridad. Pero esto no fue siempre así. Durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio Seguridad de la Nación, se aplicó en Alto Verde el Programa “Barrios Seguros”, que consistía en el desembarco de fuerzas de seguridad federales, junto a otros organismos estatales para facilitar el acceso de los vecinos a trámites y consultas como Anses, Pami, Renaper y el Ministerio de Salud. Su principal resultado consistió en la reducción en los casos de homicidios dolosos, partiendo de la base de modificar la oportunidad para cualquier tipo de delito, la lucha intensa contra el narcomenudeo y la consecuente recuperación de espacios del narcotráfico para la comunidad”, opinan en el escrito.

“La realidad del barrio cambió rotundamente. Con su implementación durante la gestión anterior se lograron reducir todos los índices de criminalidad, estadísticamente, la tasa de homicidios dolosos se redujo en un 50% entre 2015 y 2018. Para ello es fundamental siempre la determinación política de ir a fondo y erradicar el narcotráfico enquistado y otros delitos. Los indicadores de inseguridad en la provincia son todos alarmantes, pero parece que el gobernador y el Ministro de Seguridad, Marcelo Sain, aún no lo saben. A pesar de la cuarentena obligatoria los homicidios, robos y arrebatos no paran de crecer en Rosario y Santa Fe principalmente”, agregan los ediles.

“Hoy la inseguridad es el tema que más preocupa a todos los santafesinos, ya que constantemente nos informan de alguna muerte, heridos, tiroteos, agresiones, o un nuevo robo en el tejido urbano. Queremos que el Gobernador especifique claramente cómo va a distribuir esos 3 mil millones que la Nación le destinó para ser utilizados específicamente en temas de seguridad. Cuándo y cuánto de esa partida será destinada a la ciudad de Santa Fe. El Ministro Saín menosprecia a la provincia en general y a la capital al en particular, no equipa ni moderniza las fuerzas de seguridad a su cargo. Además, denosta en forma permanente a sus subordinados, no los respalda. Se dedica a fustigar a periodistas y a políticos opositores y oficialistas a través de los medios de comunicación o redes sociales, y a realizar operaciones en contra de aquellos que lo critican”, solicitan.

“Mientras tanto los hechos de inseguridad y violencia solo empeoraron. Y vemos con gran preocupación que es cada vez mayor la cantidad de jóvenes involucrados en estos hechos violentos; “Ahora la Paz y el Orden” fue el slogan de campaña del actual gobernador, términos que deberían ser la regla de toda sociedad, pero muy alejados estamos del cumplimiento de estas expresiones. Por el contrario, estamos más cerca del desorden y de la violencia. Solicitamos al ministerio de Seguridad de la Nación y de la Provincia el urgente desembarco de mayores fuerzas federales en la ciudad, en el marco de esta supuesta coordinación entre fuerzas nacionales y provinciales”, concluye el comunicado.