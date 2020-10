El bloque Somos Vida votó contra el proyecto de Educación Sexual Integral

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La diputada provincial Betina Florito, votó en contra del proyecto de Educación Sexual Integral (ESI) que tuvo media sanción de la Cámara Baja.

“La postura del bloque Somos Vida era seguir buscando acuerdos para tratar de que el sector tenga mayor representatividad en la ley pero no lo conseguimos y por eso no acompañamos; notamos que algunos puntos que solicitamos, como por ejemplo, que se considere a la familia como agente primario de la educación, está bastante desdibujado en la redacción de la ley y lo propio ocurre en relación al respeto al ideario de las instituciones", explicó la legisladora Betina Florito, para justificar su voto contra la ESI. .

“Otra de las críticas que hicimos es que se habla de los derechos no reproductivos de las mujeres, cuando sabemos que con eso se hace clara alusión al aborto y desde nuestras convicciones, no podemos apoyar jamás una ley que hable sobre aborto; otro tema es cuando se habla de promocionar conductas placenteras, porque una conducta placentera puede ser la adicción al tabaco o al alcohol o a cualquier droga y no nos parece bien, por lo que reclamabamos que el texto sea más claro en ese sentido; otro de los puntos con los que no estuvimos de acuerdo es cuando se habla de que se va a buscar asegurar el derecho al placer sexual y eso es muy subjetivo, de cada persona, no corresponde que eso esté escrito en una ley”, opinó.

Florito recordó que la ley, una vez sancionada, pasará a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Educación, que hará una interpretación de la ley y en base a esa interpretación, propondrá un programa que se va a aplicar en las escuelas. “Hay que ser cuidadosos porque en las escuelas es donde después aparecen los problemas para los docentes; los padres se quejan porque consideran que no corresponde tratar determinados temas o que se realice una determinada actividad”, concluyó.