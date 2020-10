Ofrecen cinco millones de dólares por la captura de Samarck José López Bello

Estados Unidos ofreció este jueves (08.10.2020) una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve al arresto o la condena del empresario venezolano Samark José López Bello, que enfrenta cargos en el país norteamericano por crimen organizado y apoyo al narcotráfico.

El secretario de Estado Mike Pompeo anunció en un comunicado la recompensa, que busca aumentar la presión contra un empresario al que Washington acusa de ser el "testaferro" del exvicepresidente venezolano y actual ministro del Petróleo, Tareck el Aissami. "López Bello trabajó con otros en un intento de violar y evadir las sanciones" estadounidenses, subrayó Pompeo.

