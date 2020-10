https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En su debut como DT de Ecuador Gustavo Alfaro: "El partido se dispara por una jugada controvertida, para mí no fue penal"

El entrenador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, sostuvo el jueves que el árbitro chileno Roberto Tobar se equivocó al cobrar el penal para la Selección que Lionel Messi cambió por gol y significó el triunfo del elenco albiceleste, pero se mostró conforme con lo realizado por su equipo en el inicio de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

"Parte del primer tiempo y del segundo me gustó lo que hizo el equipo, tuvo orden y agresividad. En el comienzo me dio la sensación de que respetamos a Argentina y nos faltó soltura para animarnos ofensivamente, pero el partido se dispara con una jugada controvertida", manifestó Alfaro en conferencia de prensa tras el cotejo.

En ese sentido, continuó: "A mí me dejó muchas dudas, para mí no hubo penal. Nosotros seguimos buscando, presionando arriba y coordinando las líneas, pero nos faltó claridad en los últimos metros. Salvo jugadas aisladas, Argentina no tuvo situaciones de contragolpe, si terminaba empatado no estaba mal".

Consultado nuevamente sobre la jugada que definió el encuentro, el ex DT de Boca insistió: "Es muy difícil hablar del arbitraje, creo que fue bueno en un partido limpio y fuerte. Los dos equipos disputaron las pelotas con vehemencia, es mucho lo que se juega en una Eliminatoria, pero hubo altura y buena intención de parte de todos. Sin embargo y con todo respeto, me permito disentir con el penal".

En cuanto al comienzo del conjunto ecuatoriano en el certamen y de cara al próximo duelo ante Uruguay en Quito, el martes a las 18:00 (hora argentina), Alfaro señaló: "Debemos seguir sumando trabajo y sacar conclusiones de las cosas que se hicieron bien hoy".

"Tenemos que tratar de ver lo positivo que se hizo en el poco tiempo de trabajo, potenciarlas y corregir las que no se hicieron bien. Nos toca otro de los equipos muy fuertes, pero intentaremos conseguir los primeros tres puntos para ir en busca de la clasificación al Mundial", concluyó.

Con información de NA.