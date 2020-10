Galván, ex Colón: "No tuve mucho que pensar cuando llamó Unión"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Más allá de que lo pueda usar en la cueva o de "5" (jugó de volante en Aldosivi), dicen que además el "Vasco" eligió al ex sabalero porque "es buena gente y le va a venir muy bien al grupo para consolidarse". Las primeras señales de Galván con la pelota en los pies fueron más que positivas.

También habló Matías Nani, el otro refuerzo tatengue

No hace falta explicar porqué lo de Jonathan Galván fue un "bombazo" para Unión en este mercado de pases: es que el zaguero que llegó desde Central Córdoba de Rosario hace un año y pico jugó en esta misma ciudad con la camiseta de Colón. Es cierto que hay una galería cada vez más importante de los de "doble camiseta" en los clubes de esta capital, pero acaso lo que sorprende de Galván es el muy poco tiempo que pasó entre jugar en Colón y pasar a Unión.

¿Por qué lo apuntó el "Vasco" a Galván?: es una mezcla de argumentos futbolísticos y argumentos que el entrenador considera que serán importantes afuera de la cancha. En lo que hace a los primeros: 1) Presencia y personalidad; 2) Altura para el juego de las pelotas quietas; 3) Chance de jugar en distintas posiciones y en distintos esquemas. En cuanto a lo otro, lo extra-futbolístico, hay un hallazgo de El Litoral: "El entrenador apuesta mucho a lo que es Jonathan como gente, como persona. Buen humor, charla con todos, servicial. Lo que se busca es que sea quien ensamble el grupo humano nuevo, donde hay gente que sigue de la era Madelón y gente que llegó ahora de la mano de Juan Manuel Azconzábal. Para unir el grupo, el "Vasco" apuesta mucho por Jhonny", confiaron desde el Mundo Unión a este diario.

Sin dudas, Galván quería jugar en Unión: hizo "fuerza" primero para rescindir sin cargo en Santiago del Estero con Central Córdoba y luego logró (su entorno, claro está) que Argentinos Juniors, el club que posee la ficha del zaguero, lo preste "sin cargo", o sea gratis, a la entidad de López y Planes. Firmó su contrato hasta diciembre del año que viene.

Desde el departamento de prensa del Tate generaron su palabra para todos los medios de comunicación y Galván expresó: "Puse en la balanza varias cosas y lo vi como un gran desafío; no tuve mucho que pensar. Rápidamente resolví mi salida de Central Córdoba. Voy a aportar en la parte que me toque, sobre todo desde la experiencia. Siempre me gusta ir adelante, me gusta mantener la pelota en el piso para generar juego desde atrás. No tengo drama en hacer lo que el entrenador diga".

Luego, ex zaguero de Colón explicó: "La pandemia me agarró en Mar del Plata, estuve cinco meses allá cumpliendo la cuarentena. Ya llevo más de mes y medio entrenando y haciendo fútbol. Vengo con ritmo futbolístico, vengo a sumar y a acoplarme al plantel. Tengo que hacer el aislamiento como dice el protocolo. Mientras voy a ir cumpliendo con los trabajos físicos que nos den los profes".

También habló Nani

Otro de los refuerzos que presentó a los medios el Departamento de Prensa del Club Atlético Unión fue el zaguero Matias Nani, que tiene apenas 22 años y, casualmente, también jugó en Central Córdoba de Santiago del Estero, al igual que Galván.

Si bien había sido un nombre apuntado desde el vamos, en algún momento se pensó que finalmente Matías Nani se iría al exterior, concretamente al fútbol de Grecia. Pero como el pase se "pinchó", el mismo chico inclinó la balanza para el lado de Unión.

"Veníamos conversando hace un tiempo, lo cerramos hace unos días y estoy contento de llegar a Santa Fe. Las expectativas son las mejores, tengo una gran ilusión de sumar para el equipo y dar lo mejor en esta etapa. Este tiempo de pandemia lo pasé en Córdoba con mi familia, fue tranquilo porque es un pueblo, siempre entrenando. Estoy ansiado de entrenar con el grupo, soy un jugador aguerrido, no me gusta perder a nada. Me gusta el buen juego pero si no se puede no lo negocio", avisó el zaguero.

"En Central Córdoba me fue bien, llegamos a la final de la Copa Argentina, que fue histórico. Voy a tratar de ponerme apunto lo más rápido posible para que cuando se cumplan los 15 días estar de la mejor manera", explicó Nani, de 22 años. Hay que recordar que firmó un contrato que lo liga a la entidad "tatengue" hasta junio del año que viene, con una opción de compra del 50% del pase a favor de Unión.