Viernes 09.10.2020

11:11

Causa por lavado de dinero El gobierno pidió a Uruguay que no le devuelva los bienes al sindicalista Balcedo

El gobierno argentino intervino en la justicia uruguaya para que no le devuelvan millones de dólares al sindicalista Marcelo Balcedo y a su pareja Paola Fiege, detenidos en Uruguay por lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación esos millones de dólares. El pedido es para que no recuperen US$ 2,5 millones y un fajo de pesos uruguayos que no alcanzarían los US$ 1500.

Balcedo, extitular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), y Fiege acaban de ver cómo se le fueron de las manos una residencia de verano, cuatro autos de alta gama y US$ 4.000.000 en efectivo. Eso fue parte del acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio largo.

Pero hay mucho más capital en juego: una enorme chacra en el este uruguayo, dos camiones, dos automóviles, un camión con volcadora, cuatro motos de agua ("Paola", "Marina", "Leia" y "Evolet"), un jet ski, un cuatriciclo, una moto niveladora, una retroexcavadora, tres tractores, una rotativa agrícola, un cargador frontal y muchos muebles y decenas de alhajas.

Fuentes del gobierno argentino dijeron a La Nación que los abogados entregaron el jueves un escrito ante dos juzgados penales de Montevideo, con argumentación del pedido de retención de esos bienes, a la espera del juicio que Balcedo y Fiege deberán enfrentar en La Plata, luego de cumplir su condena en Uruguay. El juez federal platense Ernesto Kreplak los investiga por lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación.

La jueza María Helena Mainard dijo que "la sentencia quedó firme" porque "fue posterior a un acuerdo en la Fiscalía" con los abogados de los imputados, y "que se está cumpliendo".

Para la magistrada, este caso está cerrado. Como fue un acuerdo no hay apelación ante otro tribunal.

La Fiscalía había llegado a un acuerdo con la defensa de la pareja argentina para un proceso abreviado en el que ambos aceptaron culpabilidad y renunciaron a parte de sus bienes.

¿Qué perdieron ahí? Les decomisaron US$ 4.000.000; el chalet "Sounion" de Playa Verde, en Maldonado; un Porsche modelo Panamera Turbo; otro Porsche Boxter S; un Chevrolet Camaro, y una camioneta Rover, modelo Ranger.

¿Qué pasa con los otros bienes, también de valor millonario? A eso es lo que apunta la Argentina. Por eso el pedido de que queden embargados hasta que cumplan condena, lo que implica que recuperarán en ese momento, antes de enfrentar a la justicia de La Plata.

Balcedo fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de lavado de activos, un delito continuado de contrabando y un delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros.

La pena es de cuatro años y ocho meses de prisión, descontándose la prisión preventiva ya cumplida, con siete meses de cárcel efectiva, un año con arresto domiciliario y el resto bajo libertad vigilada intensiva.

Fiege fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de asistencia al lavado de activos; la pena a cumplir será de tres años, con descuento de la prisión preventiva ya realizada, de los cuales tres meses serán de prisión efectiva y el resto de libertad vigilada.