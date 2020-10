https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 09.10.2020 - Última actualización - 14:28

14:14

Basquetbol

Federica Del Bosco, ejemplo de amor por la camiseta

La mendocina cuenta todo lo que hizo para ser autorizada a viajar, su traslado en taxi hasta Buenos Aires y lo que sintió a empezar a entrenar en el Cenard con sus amadas compañeras. “La Selección me genera una sensación que no me da nada en el mundo”, dice.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Basquetbol Federica Del Bosco, ejemplo de amor por la camiseta La mendocina cuenta todo lo que hizo para ser autorizada a viajar, su traslado en taxi hasta Buenos Aires y lo que sintió a empezar a entrenar en el Cenard con sus amadas compañeras. “La Selección me genera una sensación que no me da nada en el mundo”, dice. La mendocina cuenta todo lo que hizo para ser autorizada a viajar, su traslado en taxi hasta Buenos Aires y lo que sintió a empezar a entrenar en el Cenard con sus amadas compañeras. “La Selección me genera una sensación que no me da nada en el mundo”, dice.