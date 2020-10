Djokovic venció a Tsitsipas y será el rival de Nadal en la final de Roland Garros

Novak Djokovic (1) venció este viernes por la tarde en cinco sets al griego Stefanos Tsitsipas (6) y es finalista de Roland Garros.

El serbio se impuso al griego por 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 y 6-1 en la cancha central Philippe Chatrier del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne.

A fifth final in Paris!



