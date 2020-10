La revista Time eligió a Ofelia Fernández como una de las "líderes de la próxima generación"

La revista estadounidense Time eligió a la diputada porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández como una de las "líderes de la próxima generación" de 2020, y la destacó como "la legisladora más joven de Latinoamérica" que "lucha por el derecho al aborto" desde "el living de su madre".

La legisladora de la Ciudad de 20 años integra la lista de la publicación norteamericana, en la que también figuran la cantante estadounidense Halsey y la modelo y activista trans británica Munroe Bergdorf, entre otros.

"Fernández fue electa a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en octubre de 2019, con solo 19 años. Ya era un ícono de la llamada ´ola verde´ de Argentina: el movimiento por el derecho al aborto que ha arrasado en el país y la región en los últimos años", detalló Time en su artículo.

"The future is built on the decisions made today."



Find out why @OfeFernandez_ is one of the 2020 Next Generation Leaders: https://t.co/g8wmt291rT pic.twitter.com/e4njKw7lZc