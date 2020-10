Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"De mi confianza"

ARIEL PACTAT

"Hace unos días pasé por una carnicería de Galicia casi Alberdi. Como de costumbre, iba 'apurado'. Compré lo que necesitaba, el carnicero me dice el precio final, saco el dinero, se lo dejo -pensando que estaba justo- me doy vuelta y salgo del local. Un par de segundos después escucho que el carnicero me llama y me dice 'me diste de más'. Me devolvió cuatro billetes de $ 1000 que estaban mezclados con los de $ 100 con los que le había pagado. Aunque sea 'lo que corresponde', creo que son gestos que deben destacarse. No se si la carnicería tiene nombre, pero debería llamarse 'De mi confianza'. Gracias por publicar este mensaje".

El terrorismo del fuego

UN LECTOR

"Los argentinos estamos viendo cómo se quema la mitad del territorio nacional. Frente a esto, a estos incendios con marcada intencionalidad, me permito opinar y hacer un juicio y decir que este no es un problema mental, sino de seguridad nacional. Así se debe entender. Aquí el afectado no es el medio ambiente, sino la Argentina. está demostrado que el 95 % de estos incendios son intencionales. Entonces, ¿por qué no pensar que forma parte de un plan de desestabilización de los gobiernos, de destrucción de la economía del país y que debe ser tomado en serio por los gobiernos? ¡Hay una banda organizada, vaya a saber por quién, que está quemando el territorio nacional, afectando la producción anual y futura! No sé si no se dan cuenta de la magnitud que puede llegar a tener esto para la economía de la Argentina. ¡Por eso: por favor, la intervención de los gobiernos! Es asombroso el grado de indolencia de los gobiernos provinciales, Santa Fe incluido, y del gobierno nacional. Puede sonar a conspiración, no me importa. Esto es un plan terrorista".

Natación y RCP deberían ser obligatorias

HUGO LUIS BONOMO

Siempre reiteramos la adhesión al maestro Ryszard Kapuscinski y, para justificar planteos, que repetimos desde hace ocho años; les recordamos su pensamiento: El verdadero periodismo es intencional... Se fija un objetivo e intenta provocar algún tipo de cambio. Y, el objetivo siguiente, es una de nuestras fijaciones, que vamos a seguir denunciando, mientras tengamos palabras y no se modifique la situación.

Llega el verano y siempre pasa lo mismo; se ahogan niños. No entendemos como, en una ciudad totalmente rodeada de agua, la asignatura Educación Física no comprende la natación; una disciplina físicamente completa, que requiere enseñanza y que puede evitar la repetida muerte de personas. La natación debe ser de enseñanza obligatoria en las escuelas. No pretendemos nadadores de estilo, pero que se comience por familiarizar a los niños con el agua, a flotar y a hacer la plancha. Luego vendrá la natación, pero la vida de un solo niño, ya es fundamento suficiente para hacerlo, y, en caso de gustarle, puede ser un futuro nadador. Un deporte sano y físicamente completo. Si hay espacio suficiente, y tiempo, es probable que en la clase de Educación Física termine jugando al fútbol. El 95% de los chicos saben jugar al fútbol, pero la mayoría no sabe nadar, y el no saber nadar puede ser causa de su muerte. A los padres: nunca permitan que sus hijos vayan solos al río o que estén lejos de ustedes y, a los mayorcitos que se creen nadadores, recuerden que, en el agua, no se pueden detener para descansar, y que el río no tiene ramas. Para entrar al agua, solo en balnearios autorizados y con guardavidas. Más vale un pequeño lloriqueo, que el llanto de toda una familia.

Otra incomprensible falta, en la educación más avanzada, es la enseñanza de la Reanimación Cardio Pulmonar, conocida por sus siglas RCP, no se puede creer que algo que se aprende en 3 horas, y puede salvar muchas vidas, no forme parte de la educación obligatoria. En aras del bien común, por favor, que los funcionarios responsables, nos escuchen.