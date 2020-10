https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor es la imagen de una tradicional sastrería nacida en 1945 y protagonizó un video para la campaña.

Para una marca italiana Brad Pitt debutó como modelo El actor es la imagen de una tradicional sastrería nacida en 1945 y protagonizó un video para la campaña.

Cercano a cumplir los 57 el próximo diciembre, Brad Pitt acaba de debutar como modelo. Fue contratado por la prestigiosa marca italiana de sastrería Brioni quien comunicó la noticia a través de las redes para alegría de sus clientes y de las fans de Brad, claro.

En la foto oficial y el video, todo en blanco y negro, el ex de Jennifer Aniston y de Angelina Jolie aparece modelando algunos de las piezas más clásicas de la marca especializada en un público masculino elegante y fanático de las prendas de calidad y buen corte. Así es que luce un desde un elegante traje con corbata hasta equipos con sobretodos en una versión más informal con camisas o bien suéteres tejidos. También lleva abrigos de tweed sobre sacos y pantalones. La campaña se llama Leyendas de sastrería y el fotógrafo responsable fue Mikael Jansson.

Si bien es cierto que Pitt, ganador este año de un Oscar al mejor actor, posó en varias ocasiones para tapas de revistas de moda como G.Q o Uommo Vogue, entre otros medios, es la primera vez que acepta el rol de embajador de una marca de moda. Sin embargo, el mundo del diseño no le es tan ajeno. Cada vez que aparece sobre la red carpet (en cualquier estado civil que se encuentre) acapara la atención de todos los paparazzis que no quieren perderse detalle de sus looks.

Este fenómeno se incrementó cada vez que estuvo en pareja, primero con Gwyneth Paltrow y luego con Jennifer Aniston y finalmente con Angelina Jolie. Las tres son mujeres con mucha presencia en el mundo de la moda. Con Angelina hicieron historia entrando a los Oscar en el año 2012: Brad de esmoquin con camisa blanca y Angie con su Versace de terciopelo negro con un tajo extremo. El impacto mediático de ambos fue tan fuerte que la prensa los bautizó Brangelina.

Fanático de los estilos informales, especialmente de sacos y camperas sobre remeras o bien de equipos deportivos que incluyen desde boinas a los tradicionales anteojos aviador, Pitt es un hombre que se ha mostrado con diferentes looks más allá de los papeles que le toca interpretar en el cine. En la actualidad, lleva el pelo largo, aunque no tanto como lo ha llevado en algunos momentos de los años 90. A sus fans, sin embargo, el tema no les importa. Aman a Brad con el corte de pelo que lleve y vestido como él quiera.

Lo último que se supo de Brad Pitt es que estaba de novio con una modelo que está casada pero que practica un matrimonio abierto. La moda, definitivamente, lo rodea.