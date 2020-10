El día que Diego se hizo "leproso"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 10 de octubre de 1993 (hoy hace 27 años), Maradona debutaba oficialmente vistiendo la camiseta de Newell's Old Boys de Rosario. Tenía 33 y el Mundial de Estados Unidos del '94 en la mira.

Lo más destacado del 10. La tarde en que Maradona debutó, Newell´s perdió 3-1 ante Independiente en Avellaneda. No fue una muy buena actuación de Diego, pero se dio el lujo de "meter" una rabona, con Islas achicando y con Cascini y Arzeno expectantes. Crédito: Archivo

Diego Maradona vivió un intenso pero muy corto sueño cuando pasó por Newell's Old Boys, tras su regreso desde España, aunque los cinco encuentros oficiales que jugó el eterno "10" con la casaca rojinegra le sirvieron para meterse de por vida en el corazón del club del Parque de la Independencia.

Un abarrotado estadio de la Doble Visera de Avellaneda fue imponente testigo del debut del astro en el equipo rosarino. Ocurrió un domingo 10 de octubre de 1993, por la quinta fecha del torneo Apertura de aquella temporada. Pasaron ya 27 años.

Casi con 33, Diego sentía que la relación con Carlos Bilardo, entrenador en aquel entonces del Sevilla de España, ingresaba en un tobogán barranca abajo.

Después de que lo reemplazaran en un segundo tiempo de un encuentro de Liga ante Burgos (1-1), el astro se enojó con el DT, lo insultó, pegó el portazo e interrumpió el vínculo con la institución andaluza.

El lacerante 0-5 del seleccionado argentino en eliminatorias ante Colombia, en cancha de River, en septiembre, encendió las alarmas en AFA y en el campamento que conducía Alfio Basile.

La racha interrumpida de 33 partidos invicto se derrumbó como un castillo de naipes ante la posibilidad, más que concreta, de que la Argentina no clasificara al Mundial Estados Unidos 1994. Por eso resultaba indispensable que Maradona actuase en los partidos repechaje ante Australia, en octubre y noviembre del '93.

Para que el "10" tomase ritmo de competencia había necesidad de que jugase en el certamen local. Argentinos Juniors, por ser su club de origen, era una idea que seducía; mientras San Lorenzo, con Héctor "Bambino" Veira como DT, asomaba como otra alternativa.

Por esos días, Jorge "Indio" Solari era el técnico de Newell's. Y, quizás, el principal mentor de un sueño que pronto tomaría forma. El otro resultó el excompañero de seleccionado, Ricardo Giusti, identificado con la entidad del Parque y amigo del entrenador.

La opinión del presidente del club rojinegro de ese momento, Walter Cattáneo, fue modificándose, a medida que pasaban los días y crecía la chance de que el astro llegase. Y en septiembre se dio el acuerdo definitivo, con una presentación que concentró más de 40 mil gargantas en el Coloso, en un entrenamiento a puertas abiertas.

Un miércoles 7 de octubre, Diego marcó su único gol en el club del Parque de la Independencia. En un amistoso con Emelec de Ecuador, a cancha repleta, el enganche metió un derechazo inapelable al ángulo y desató la fiesta con el 1-0 del debut.

Pero tres días más tarde, por los puntos, el Newell's de Solari se trasladaba hasta Avellaneda para enfrentar a Independiente. Diego vistió la camiseta 10 y heredó la capitanía de un símbolo y emblema como Gerardo "Tata" Martino.

Las dos hinchadas, amigas por esos días, se turnaron para corear su nombre. Independiente era conducido por el inefable Pedro Marchetta, que remarcó la necesidad de hacerle "marcación en zona, escalonada, porque si agarra la pelota diez minutos, Diego te complica", tal lo apuntado a "Fútbol de Primera".

El conjunto "rojo" terminó desenvolviéndose mejor esa tarde y se impuso por 3-1, con una inolvidable performance de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, autor de las tres conquistas. El descuento rojinegro fue obra de Carlos Morales Santos.

La actuación del ídolo exhibió un tono opaco, a excepción de una rabona que metió casi sobre el borde de la raya y que exigió una notable respuesta de Luis Islas, quien luego fuera su ayudante de campo como técnico en los Dorados de Sinaloa, en México, en la temporada 2019.

Newells formó esa jornada con Norberto Scoponi; Fabián Basualdo, Sergio Gallucci, Juan Manuel Llop y Marcelo Escudero (Cristian Ruffini); Diego Castagno Suárez (Morales Santos), Alfredo Berti, Rodolfo Aquino y Maradona; Carlos Torres y Alfredo Mendoza.

Después, con lesiones y achaques a cuestas, Diego sólo pudo jugar otros cuatro partidos más: Gimnasia La Plata (0-0), Huracán (1-1), Belgrano de Córdoba (0-1) y Boca (0-2), ya con Jorge Castelli como entrenador.

El último contacto de Maradona con la parcialidad de un Newell's que lo adora casi con la misma devoción que le tributa a próceres de la jerarquía como Marcelo Bielsa, "Tata" Martino o Mario Zanabria, se dio un 26 de enero de 1994 en un amistoso con Vasco da Gama de Brasil (0-0).

Scocco impiadoso con River

Ignacio Scocco, ex delantero de River, no tuvo piedad ante su ex equipo y llevó a Newell"s al triunfo por 2-1 con un gol de tiro libre y otro de cabeza, en el partido amistoso jugado ayer en el River Camp. En el predio de Ezeiza, Lucas Beltrán había marcado el gol para el empate parcial del "millonario".

El equipo de Marcelo Gallardo formó con: Enrique Bologna; Elías López, Augusto Aguirre, Javier Pinola y Milton Casco; Santiago Sosa, Leo Ponzio, Cristian Ferreira; Lucas Beltrán, Lucas Pratto y Federico Girotti.

Mientras que el DT Frank Kudelka alistó al equipo rojinegro con Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue (Pablo Pérez), Julian Fernández (Mateo Maccari) y Aníbal Moreno; Enzo Cabrera, Maxi Rodríguez e Ignacio Scocco.

En el primer tiempo, Newell"s se puso en ventaja con un gol de tiro libre de Scocco promediando los 45 minutos. A River le faltó eficacia ofensiva en las jugadas que generaron sus delanteros, en especial desde el juego aéreo. Para la segunda parte Gallardo incluyó tres cambios con los ingresos de Bruno Zuculini por Ponzio, Tomás Lecanda por Aguirre y Jorge Moreira por López, y mantuvo el sistema habitual que viene usando de 4-3-3.

El empate de Lucas Beltran duró poco porque de nuevo, esta vez de cabeza, "Nacho" Scocco puso el segundo gol para la "lepra" cuando River ya tenía en el campo a Benjamín Rolleisser y Jorge Carrascal, ingresados por Beltran y Girotti.

El "Muñeco" Gallardo cuidó a algunos de sus titulares, quienes realizaron tareas especiales de activación física por el desgaste de los partidos de la Libertadores, como Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Matías Suárez y Rafael Borré. Por otra parte, River no pudo contar con Franco Armani, Gonzalo Montiel y Nicolás de la Cruz, quienes jugaron la fecha de eliminatorias de Argentina y Uruguay anoche ante Ecuador y Chile, respectivamente.