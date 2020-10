https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De cara a Qatar 2022 Así quedó la tabla de las eliminatorias sudamericanas luego de la primera fecha

Este viernes por la noche, con el triunfo de Brasil sobre Bolivia, finalizó la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas, de cara al Mundial de Qatar 2022.

En total, se jugaron 5 encuentros, con las victorias de Argentina sobre Ecuador, Brasil a Bolivia, Uruguay a Chile y Colombia a Venezuela. Por otra parte, hubo un solo empate, el de Paraguay vs Perú.

Al respecto, se destaca que en esta primera fecha ningún equipo visitante pudo conseguir la victoria y solo Perú pudo rescatar un empate de su visita a Asunción.

Con este panorama, la tabla quedó de la siguiente manera.

La próxima fecha, que comienza el martes, tendrá los siguientes encuentros: Bolivia vs Argentina, Ecuador vs Uruguay, Venezuela vs Paraguay, Perú vs Brasil y Chile vs Colombia.