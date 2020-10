Roland Garros: duelo estelar en la definición

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los números 1 y 2 del mundo estarán frente a frente, en busca de los cetros más preciados del tenis mundial. Nadal intentará conquistar el decimotercer título en su certamen predilecto.

Nadie debe dudar que este domingo, desde las 10 de nuestro país, se reeditará un duelo estelar del tenis moderno, nada menos que para definir al Abierto de Francia 2020, último Grand Slam de la compleja temporada 2020. Será el 56to. duelo entre Novak Djokovic y Rafael Nadal, con ventaja para el serbio por 29 a 26.

La primera vez que estuvieron "face to face" fue justamente en cuartos de final de Roland Garros, en la edición 2006; ocasión en la que el español se impuso por un doble 6-4 y abandono, producto de inconvenientes respiratorios del serbio.

Ocho veces estuvieron frente a frente en una final de Grand Slam y ganaron cuatro cada uno. En Bois de Bulogne, el mallorquín festejó en 2012 y 2014; pero a su vez, el actual número uno del mundo fue uno de los dos únicos verdugos que el balear tuvo en el Court Central Philippe Chatrier.

Fue en la antepenúltima ronda de 2015, en la temporada en la que Nadal no encontraba la confianza para afrontar los momentos de máxima presión. Ese handicap ya "pasó a mejor vida", porque "Rafa" retornó a ser el mismo en su reducto preferido.

Hace 623 días se midieron por última vez en una final de Major: fue en el Australian Open 2019, ocasión en la que se impuso "Nole", en su cancha predilecta. Más allá que vencer a Nadal en París asoma como uno de los mayores retos del tenis actual, no debe olvidarse que Djokovic es el que más veces lo ha derrotado en polvo de ladrillo: 7 veces, frente a 17 victorias del ibérico.

Palabra de número 1

En la previa de la estelar definición, el serbio Novak Djokovic, que tiene asegurado el número 1 del mundo por lo que resta de la temporada, habló con marcado respeto sobre la atrapante definición que se avecina.

* "Es obvio que ha ganado este torneos doce veces y nadie lo ha logrado en ningún sitio; sólo ha perdido dos veces aquí en toda su carrera. Es verdad que las condiciones son distintas a lo que estamos acostumbrados en mayo y en junio. Y eso me una mayor oportunidad a mí porque la pelota no me va a botar por encima del hombro, que es lo que le gusta a él. Pero bueno, se habla mucho de las condiciones, pero Rafa está en la final y jugamos en tierra. Es una final de Roland Garros al mejor de cinco sets, ya estuve aquí antes y sé lo que se siente porque he perdido y he ganado. Le gané una vez en 2015 en tres sets y ese duelo es el que debo tomar como referencia a nivel táctico".

* "No me siento muy cansado a pesar de las casi cuatro horas de semifinal. Creo que estaré listo para una gran batalla, ya que no he jugado contra nadie más veces que contra él. Nuestro cara a cara es el mayor en la historia del deporte. Es el rival más grande al que me enfrenté y jugar con él tantos partidos de importancia máxima. Lo que pasó en el pasado ayuda al respeto que nos tenemos y la motivación de saber que sólo jugando a nuestra mejor versión podemos ganar. Tenemos la experiencia suficiente para saber que lo que cuenta es el presente y lo que pase mañana".

* "Las finales de Grand Slam es por lo que trabajas toda la temporada. Pero no creo que sea el partido más importante de mi vida; para mí, la primera final de Wimbledon que jugué con Nadal fue más importante. Cada final de Roland Garros que jugué hasta conseguir el título era el partido más importante de mi vida. Si gano el título sería como poner la guinda en el pastel; de momento, he logrado estar en posición de poder conseguirlo jugando la final con el mejor jugador en esta superficie", concluyó.

Polonia entró en el historial

Con otra clara demostración de sus cualidades, la polaca Iga Świątek venció este sábado a la estadounidense Sofía Kenin, por 6-4 y 6-1, consagrándose campeona del single femenino del Abierto de Francia 2020. De este modo, la tenista de 19 años, no solo obtuvo su primer título de Grand Slam; sino que además pasará a ocupar el puesto 17 del Ranking WTA, desde el 57mo. que lucía antes de la gran cita parisina. Por otra parte, es la primera vez que un representante de esa nación europea se consagra en Roland Garros.