Greta Thunberg llama a votar por Biden en las elecciones de Estados Unidos

La ambientalista sueca Greta Thunberg pidió este sábado (10.10.2020) a los estadounidenses que voten por el candidato demócrata Joe Biden frente al presidente Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.

"Nunca me involucro en la política partidaria. Pero las próximas elecciones en Estados Unidos están por encima y más allá de todo", escribió en Twitter la joven de 17 años, líder del movimiento ambientalista Fridays for Future.

"Desde el punto de vista climático está lejos de ser suficiente y muchos de ustedes por supuesto apoyaron a otros candidatos. Pero, bueno, ustedes saben, ¡demonios! Simplemente organícense y hagan que todos voten por Biden", agregó. El presidente estadounidense Donald Trump se ha burlado de la activista en varias ocasiones.

En diciembre pasado, cuando la revista Time la nombró "personaje del año", señaló en Twitter que Thunberg debía trabajar para "controlar su ira" y le sugirió que se "relajara" con "una buena película vieja" con un amigo. Tras la participación de la joven sueca en la ONU en septiembre de 2019 y su famoso discurso en el que pronunció la frase "¿cómo se atreven?", Trump la llamó una "joven muy alegre" cuya visión de un futuro "radiante y magnífico" es "un placer de ver".

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O