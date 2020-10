Hablar con el cuerpo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La artista Celina Gómez, Nina según su nombre artístico, participó con una coreografía en la plataforma Capital Cultural. Cultora de un estilo libre dentro de la danza, contó su recorrido con las artes escénicas y las búsquedas que se dispararon en un año tan particular como este 2020.

Celina Gómez (o Nina, nombre que eligió para desarrollar su faceta artística) entró en el mundo de la danza hace una década, cuando apenas tenía 11 años. Su formación, que la llevó a forjar un estilo libre que combina elementos de popping, danza contemporánea, hip hop y breaking, arrancó de un modo autodidacta. “Me guiaba viendo videos de cantantes y músicos que hacían coreografías. Mi hermano me descargaba los videos. Así estuve unos cinco años, hasta los 15, cuando me aburrió el hecho de ver cosas de otros y replicarlas, y empecé a buscar un camino propio. Ahí me expandí en actividades culturales de Santa Fe y Santo Tomé y empecé a buscar un centro dentro de mi formación profesional”, contó en una charla con El Litoral.

Hace poco, Nina presentó una coreografía creada por ella misma en la plataforma virtual “Capital Cultural”, desarrollada por la Municipalidad de Santa Fe para poder canalizar las actividades de los artistas. La grabación se hizo en las instalaciones del Molino Marconetti y resultó una experiencia fuerte para la artista. “Fue una sensación familiar. Sentí que ese era el lugar indicado. El sol pegaba de una forma particular, la luz era hermosa. Eso sumado al trabajo del equipo técnico me hizo sentir un confort total, me dieron muchas ganas de bailar ahí”, relató. “El estilo que hago es libre. Intento contar historias y me nutro de otras ramas de la danza, porque siento que si me quedo mucho tiempo en un lugar, me sofoco”, detalló.

El paso a lo virtual

A sus 21 años, Celina-Nina estudia Arquitectura. Además de la danza, indaga en disciplinas como la pintura, la música, el diseño visual y el tatuaje. En su carrera relacionada con las artes escénicas, concretó unas sesenta presentaciones en escenarios de distintos ámbitos, tanto públicos como privados, en Santa Fe, Santo Tomé, Rosario, Buenos Aires y Paraná. Lo cual se vio interrumpido producto de la pandemia. “Esta situación me negó muchas presentaciones este año, así que tuve la oportunidad de preparar muchas coreografías, pero no de presentarlas”. Por eso, cuando la convocaron para participar en Capital Cultural, ya tenía algunas propuestas armadas. “Fue todo muy repentino, porque venía bastante tranquila. Fue bueno concentrarme a con eso. Hace muchísimo que no podía trabajar”, explicó.

Pese a las restricciones, la artista pudo seguir mostrando su trabajo a través de la virtualidad. “Mantuve las redes sociales bastante activas, intenté subir muchos videos o coreografías. Tengo un par de proyectos con músicos y estamos tratando de ver si lo podemos concretar”, indicó.

Referente para crecer

Nina marca un dato curioso: no tuvo tantos referentes ligados a la danza, pero sí de la música. “Hay un artista francés a quien escucho desde que empecé a bailar. Es como que, de una u otra forma, siento que el progreso que hice fue estudiando su música. Siempre la escucho y trato de investigar cómo la compuso. Incluso he logrado intercambiar correos con él. Tiene un bajo perfil y me ayudó a crecer en mi faceta cultural. Es algo que lo defino de esa manera, porque siento que crezco cada vez que conozco más de él y de su forma de trabajar. Hace música electrónica progresiva, guiada por una idea de gloria, universo y alma. Es música muy fuerte, con mucha pasión”, remarcó. De hecho, una de las canciones que utilizó para la coreografía que presentó para Capital Cultural estuvo ligada a este artista y a muchos acontecimientos que marcaron este año. “La canción que utilicé la tenía guardada hace siete años. Estaba buscándole un sentido, que ahora apareció”, finalizó.