https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 10.10.2020 - Última actualización - 21:22

21:19

Otro escándalo relacionado con la violencia hacia las mujeres envuelve al exboxeador, que aprovechó para dar su versión de los hechos.

También al sobrino Denunciaron al hijo de Fabio "La Mole" Moli por violencia de género Otro escándalo relacionado con la violencia hacia las mujeres envuelve al exboxeador, que aprovechó para dar su versión de los hechos. Otro escándalo relacionado con la violencia hacia las mujeres envuelve al exboxeador, que aprovechó para dar su versión de los hechos.

Así como en su momento la ex mujer de Fabio "La Mole Moli", Marta Galiano, había recurrido a la Justicia para revelar que el ex boxeador la golpeaba, este sábado una mujer llamada Alejandra Viviana Pereyra se comunicó con "El run run del espectáculo" para contar que debió denunciar al hijo y al sobrino de La Mole.

"Comenzó en 2019 cuando 'La Negra' vino a mi casa para pedirme ayuda porque yo soy la vicepresidente de la Asociación Civil de Derechos Humanos y Violencia de Género. Días después cuando veníamos con mi esposo en la camioneta vemos que se acercan dos personas en moto y le pegan una trompada al vidrio de la ventana derecha", comenzó contando la denunciante en diálogo con el ciclo de Crónica HD que conducen Lío Pecoraro y Fer Piaggio.

Y agregó: "Mi marido frena y yo me lastimé un poco la cabeza. Después de lo sucedido, los vecinos nos preguntaban quiénes eran. Nos enteramos que uno era el sobrino de La Mole y el otro, el hijo. Entonces fui hacer la denuncia como corresponde". Además relató: "El sobrino de La Mole después de romper el vidrio de la camioneta fue a su casa a buscar unos palos y pasaba por mi casa".

Luego fue consultada por el momento en que Marta Galiano recurrió a su hogar para pedirle ayuda: "Llegó un día a la mañana muy asustada y con toda la cara golpeada. Ella me dijo 'te pido por favor que me ayudes porque Fabio me golpeó y hace treinta años que me golpea'. Entonces llamé a la polícia y la auxilié como hago con todas las personas que necesitan ayuda. Ella me abrazó fuerte".

En cuanto a cómo describe a Fabio, contestó: "Él es agresivo porque cuando fui a hablar con su hermana, él entró y comenzó a insultarme sin tener barbijo. Esta persona tiene que estar detenido porque es violento".

La palabra de La Mole Moli tras la denuncia a su hijo y su sobrino

Tras enterarse que Alejandra Viviana Pereyra brindó detalles de la denuncia, Fabio habló con "El run run del espectáculo" para aclarar: "Primero que no estoy nervioso ni estoy loco como dicen. Segundo que sí la conozco".

Sobre el episodio donde Marta Galiano le habría pedido ayuda a Alejandra porque sufría violencia de su parte, manifestó: "Con 'La Negra' estoy muy bien aunque no convivimos. Estamos a 50 metros de distancia. Fue una discusión hace año y medio. Cuando salió esta señora a hablar yo estaba tomando mate con ella".

"Yo fui a la casa de ella y lo único que le dije es que no me nombrara más si tuvo un problema con mi sobrino o con quien sea", concluyó en el programa.