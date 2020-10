https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 11.10.2020 - Última actualización - 7:54

7:52

Desde el Instituto de Limnología (Conicet-UNL) presentaron un documento

Piden que la ley de humedales sancione a los que produzcan degradación al ambiente

Advierten que en los proyectos que promueven la norma no se contempla los pasivos ambientales como instrumento de gestión. "Hasta que el ´agua no nos llega hasta el cuello` no vemos el problema", sostuvo Pablo Collins, director del Inali-UNL, en una entrevista con El Litoral.

Reclaman que en la ley de humedales se clarifique la responsabilidad de aquellos que accionan contra un activo ambiental y lo transforman en pasivo. Crédito: Fernando Nicola (Drone)



Reclaman que en la ley de humedales se clarifique la responsabilidad de aquellos que accionan contra un activo ambiental y lo transforman en pasivo. Crédito: Fernando Nicola (Drone)

Desde el Instituto de Limnología (Conicet-UNL) presentaron un documento Piden que la ley de humedales sancione a los que produzcan degradación al ambiente Advierten que en los proyectos que promueven la norma no se contempla los pasivos ambientales como instrumento de gestión. "Hasta que el ´agua no nos llega hasta el cuello` no vemos el problema", sostuvo Pablo Collins, director del Inali-UNL, en una entrevista con El Litoral. Advierten que en los proyectos que promueven la norma no se contempla los pasivos ambientales como instrumento de gestión. "Hasta que el ´agua no nos llega hasta el cuello` no vemos el problema", sostuvo Pablo Collins, director del Inali-UNL, en una entrevista con El Litoral.

Por Tomás Rico SEGUIR "Ninguno de los proyectos presentados contempla la incorporación de los pasivos ambientales como instrumento de gestión frente a posibles usos inadecuados o daños que se realicen en los humedales", advierten en un documento desde el Instituto de Limnología (INALI-UNL) dependiente del Conicet. La misiva vio la luz en medio de la discusión que se lleva adelante en el Congreso de la Nación, donde se debate sobre una legislación de "Presupuestos Mínimos para la Conservación y Uso Sustentable de los Humedales". Pero desde el INALI sostienen que en ninguno de los proyectos presentados se tratan los pasivos ambientales como instrumento de gestión y así establecer la forma concreta que "las empresas u organismos involucrados en el uso del humedal deben hacerse cargo de forma explícita de los daños ocasionados producto de un uso inadecuado o accidental que produzca una degradación del ambiente", detallan en el escrito. Sobre esta incertidumbre y un tanto de preocupación que se despertó en los investigadores, acerca de una cuestión de suma importancia para la preservación del ecosistema acuático, El Litoral entrevistó a Pablo Collins, director del INALI, quien observó estas irregularidades en los proyectos presentados para tratar la ley. "Planteamos algunas cuestiones necesarias de las que necesitamos respuestas por parte de los diferentes partidos políticos, para generar esta ley de humedales. En la propuesta entendemos que la definición debe ser consensuada para que sea correcta", indicó Collins y agregó que los pasivos ambientales no estaban considerados o si estaban, figuraban "muy tímidamente". La responsabilidad sobre el daño -¿Qué son los pasivos ambientales? -Uno tiene en un ambiente, un activo, si ese activo se ve perjudicado pasamos a tener un pasivo. Alguien tiene que hacerse cargo de ese pasivo, y ese quién es una cuestión que tienen que definir los legisladores. Puede ser el que generó el problema, el dueño del terreno, sea quien sea alguien debe hacerse cargo, sino pasa a ser una cuestión de voluntarismo. -¿Cuáles serían esas acciones que transforman a una parte del humedal en pasivo? -Pueden ser muchas acciones. Hoy lo más fresco que tenemos son las quemas, pero no son solo las quemas, ya que puede darse el pasivo ambiental por contaminación, un proceso físico en un humedal para otro uso. Y eso tiene que ser evaluado. Leyes vigentes pero con poca puesta en práctica -¿Considera que el tratamiento de la ley debe tener mayor celeridad por la situación actual? -La ley no va a solucionar el tema de las quemas, ni otra acción del hombre, porque en definitiva uno es un animal de costumbre y de sanciones, hasta que el agua no nos llega hasta el cuello no vemos el problema. Por eso esta ley tiene que ser trabajada lo más consensual posible y realizar luego todas las acciones que van conexas a la aplicación de la ley. -Hay varias leyes vigentes con el objetivo de proteger el ambiente ¿Qué sucede que no se ponen en práctica? -Argentina, como dice, tiene varias leyes. Una de ellas es la ley de agua (n° 25.688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas) y los humedales forman parte de esa ley, por eso una ley de humedales sería una particularidad. Hay leyes muy buenas y de avanzada, pero lamentablemente la puesta en funcionamiento y la aplicación de la ley es con lo que siempre nos quedamos a medio camino. Falta que haya personal estatal que controle y que diga: "Esto está bien o esto está fuera de la ley", y que los jueces (y/o) fiscales deben actuar en relación a ese incumplimiento de la norma. -La falta de presencia en territorio es algo que se cuestiona mucho… -Sí, creo que es fundamental que hay personal técnico que pueda trabajar sea con el control, el monitoreo y la evaluación. Pero también me parece que falta desde la Justicia la aplicación de la ley para que la gente que genera un problema tenga una consecuencia y sepa que algo está haciendo mal. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa