Cuesta entender que alguien surgido de Unión y que vivió tanto en el club, haya trabajado 17 años formando jugadores en Boca y que no hayan aprovechado esa experiencia recogida por Oscar Sabino Regenhardt, a través del tiempo, para beneficio tatengue.

¿Por qué nunca le dieron trabajo al Choclo? "Unión me buscó pero todo murió cuando llegó a Spahn", afirmó Regenhardt

-Choclo, lástima que en la Argentina no tengamos en cuenta que los que hacen la diferencia son los que tienen potrero, picardía, habilidad...

-El fútbol es un juego de engaño, a nosotros nos venían a buscar de Europa por eso, porque éramos hábiles, rápidos, distintos a lo que había allá. Hoy se emparejó todo, el extremo tiene que correr al lateral, al enganche lo corren para que juegue por izquierda o de doble cinco, tiene que correr... Hay otra dinámica, otra velocidad, lo demuestra River en cada partido. Esa dinámica hace ganar partidos... River plantea el partido allá arriba y sabe que si pierde la pelota hace un foul táctico y ahí se ordena atrás... Pero todo eso viene de inferiores, no le dan a los chicos la libertad de jugar... Si vos programás un equipo que presione allá arriba, que juegue al ataque, le estás diciendo con hechos que pensás en el arco de enfrente... Yo no conozco un solo DT que le diga que hay que ganar como sea, no lo ví en inferiores, algunos dicen que pasa, pero yo no creo... Tampoco que un DT le diga que si nos hacen 5 o 6 goles no importa... Todos entran a la cancha a ganar... Un técnico que reta a los chicos por perder un partido, es un técnico malo..."¿Por qué no tocaste?, ¡soltála!", le dicen... ¡Dejá que tire un caño, un sombrero, que por eso nos hicimos famosos!...

-¿Por qué Unión no te buscó?

-Mirá, no sé si lo que tengo es dolor o fastidio o bronca... Me vinieron a buscar en diciembre, yo estaba operado de la cadera, pero quedó en la nada... Desaparecieron... Y eso no me gustó... Les abrí las puertas de mi casa, hablamos de fútbol y nunca más me dijeron nada, no hablamos de proyecto, de dinero...

-¿Quiénes eran?

-Tres dirigentes de la subcomisión de fútbol, por lo que me dijeron... Y era para ser coordinador... Ese era el momento indicado... Una vez Spahn quería que yo fuese manager y le dije que no le iba a robar la plata, que no me siento capacitado y que no quiero inventar con Unión... A lo mejor desarmo un auto, pero después que lo arme otro, porque yo no sé, ¿me entendés?... En Santa Fe hay gente muy capacitada para trabajar con juveniles y es un rubro que no es fácil, como algunos creen. ¿Ejemplos?, Lito Bottaniz, Rubén Rossi, Ramón Mántaras, el Loco Stelhick... Y me estoy olvidando de varios.

-Volvamos a lo de Unión. ¿Qué pensás que pudo haber pasado?

-¡No lo sé, nadie me dio ninguna explicación!... Yo los llamé y creo, sinceramente, que murió cuando llegó al presidente, y no sé por qué motivo. Ahí quedó todo. A lo mejor piensan que yo les iba a pedir 4 millones de dólares... O a lo mejor no les sirvo para lo que ellos quieren hacer. Los proyectos son de los dirigentes y arrancan para el lado que les convenga... Y a lo mejor no les convengo...

-¿Faltan maestros en el fútbol?

-Sí... Insisto, no tenemos la palabra final, pero si te cierran las puertas o no te dejan entrar o proyectar, no se puede hacer nada. Para crecer hay que tener gente capacitada, de experiencia y que sean de la profesión. No podés poner a alguien que no sepa. Te repito: no es fácil trabajar con juveniles. Hay un secreto que es la búsqueda de jugadores, pero a eso no lo puede hacer cualquiera... Si me ponés a buscar caballos de carrera, para mí son todos iguales, pero hay uno que es distinto y yo no me voy a dar cuenta...

-¿Cuánto dura un proyecto en serio de inferiores?

-Más o menos 6 años... Podés apurarlo un poquito, pero depende de cómo los agarrés a los chicos... Y después, tenés que hacer la cadena para abajo, porque estamos perdidos si no siguen apareciendo... Ah, y convencerse que es inversión y no gasto.

-¿Los dirigentes saben lo que es un proyecto?

-Te diría que la gran mayoría, no. Por eso algunos clubes tienen un manager, Colón lo tuvo y Unión lo tiene. Entender el fútbol es una cosa, pero verlo es otra. Si elegís mal el jugador, el técnico y lo que lo rodea, va a ir todo mal. Otra de las cosas es la idea futbolística. Unión tiene una manera de jugar, Colón tiene otra, es algo histórico. Hay que respetar eso también. River tiene una idea... Pero ojo que la cambió hace poco... Boca tiene otra forma. El jugador tiene que reunir las condiciones del club donde va a ir... Ahora, si es un muy buen jugador, entra en cualquiera... El muy buen jugador, juega en cualquier equipo.

-¿Cuál sobresale hoy?, ¿qué clase de jugador?

-El rápido, el que tiene velocidad... Y también el que es fuerte de la cabeza, el que tiene una mentalidad ganadora... El ejemplo es Salvio, Caniggia en su momento, Ramón Díaz... Yo lo sufrí, cuando jugaba... Lo marcaba a Caniggia y cuando lo sacaban, lo ponían a Ramón Díaz...

-De "Guatemala" a "Guatepeor"...

-¡Exactamente!

-¿A quién te gustaría darles un abrazo hoy y que ya no están?

-A mis viejos, porque ellos, sin conocer de fútbol, me dejaron y alentaron a que haga el esfuerzo... Y después, a un señor que me dio trabajo en electricidad del automóvil para que tuviese unos pesos para el colectivo de Recreo y me dejaba ir a entrenar cuando estaba trabajando: Silvano Bergamini... ¡Y lo cómico es que los muchachos de la línea de Recreo me dejaban pasar gratis y no me cobraban el boleto!

-¿Quién es Oscar Sabino Regenhardt?

-El mismo Gringo de Campo Crespo, el de siempre, el que nunca cambió a pesar de haber conocido el mundo entero...