Un muerto en un tiroteo en una protesta en la ciudad de Denver

Una persona murió este sábado por la noche en un tiroteo que se produjo al encontrarse dos protestas de tendencias ideológicas opuestas en las calles de Denver, capital del estado de Colorado, Estados Unidos.





El principal sospechoso fue detenido por la Policía de la ciudad, que ha afirmado en su Twitter que se trata de un guardia de seguridad privado y que no tiene relación con Antifa, el conjunto de grupos de extrema izquierda al que alude el presidente Donald Trump en sus últimos discursos.





El altercado tuvo lugar en las inmediaciones del Museo de Artes de Denver, según informó la cadena de televisión NBC, que también publicó declaraciones del jefe de división de la policía de la ciudad, Joe Montoya.





Montoya explicó que hubo un altercado verbal previo a los disparos y que se han requisado dos armas y un spray de defensa personal de la escena del presunto homicidio.





El principal sospechoso es un guardia de seguridad contratado por la cadena local 9News para acompañar a su equipo a cubrir las protestas, según explicó el propio medio en un comunicado.

ALERT : Officers are investigating a shooting that occurred in the Courtyard by the Art Museum. 1 victim transported to the hospital their condition is unknown, 1 suspect in custody . pic.twitter.com/1F6NuVlv0F