Domingo 11.10.2020

10:04

Santa Fe insegura

Violencia en la ciudad: un baleado y un apuñalado asistidos en el Cullen

Los hechos no tienen relación entre sí y tuvieron lugar en Alto Verde y barrio El Pozo, respectivamente. No hubo detenidos.

Entre la tarde y la noche de este sábado dos personas debieron ser hospitalizadas luego de protagonizar sendos hechos de violencia en la ciudad de Santa Fe. El primero de los casos se dio en la manzana dos de Alto Verde y tuvo como víctima a un hombre de 30 años que recibió un disparo de arma de fuego en su pierna izquierda. Se supo que fue llevado al hospital José María Cullen y recibió la atención de rigor. Tras ser asistido, este individuo habría manifestado que fue atacado mientras permanecía en su casa por un sujeto que no conocía y, al parecer, tenía intenciones de robo. Entrada la noche se produjo el segundo hecho, en esta oportunidad en barrio El Pozo. Allí, un hombre de 21 años fue herido con un arma cortante en la zona de la espalda. Según trascendió, el incidente tuvo lugar en la plaza de la barriada alrededor de las 21 de este sábado. Fue asistido en el hospital Cullen y quedó internado en condición estable. Posteriormente, fue entrevistado por la policía y habría expresado que fue atacado por un individuo con el que mantenía problemas de “vieja data”.