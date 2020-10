Hamilton ganó en Nürburgring e igualó el récord de victorias de Schumacher

Lewis Hamilton (Mercedes) logró este domingo el triunfo en el Gran Premio de Eifel, en el tradicional circuito germano de Nürburgring, que le permitió alcanzar el récord de 91 victorias en la Fórmula 1 que ostentaba el alemán Michael Schumacher.



Gracias a un error de su compañero de equipo Valtteri Bottas (Finlandia), Hamilton llegó por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) -que marcó la vuelta rápida antes de acabar segundo- y del australiano Daniel Ricciardo (Renault), que completaron el podio de la undécima fecha del Mundial.



El Gran Premio de Eifel, en el circuito de Nürburgring, era la segunda oportunidad que se le presentaba al piloto británico de igualar el récord de 91 victorias que estableció Michael Schumacher, en el GP de China en 2006.



Hace dos semanas, una doble sanción de los comisarios deportivos privó a Hamilton (Mercedes) de alcanzar el récord, ya que finalizó en el Gran Premio de Rusia, en el circuito de Sochi, donde ganó Bottas.

RECORD EQUALLED!@LewisHamilton joins Michael Schumacher on 91 #F1 wins with victory at the Nurburgring pic.twitter.com/otypPxw6b8