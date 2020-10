Fernández descarta cambios en el gabinete del Gobierno Nacional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Además, el Jefe de Estado habló de su relación con Cristina Kirchner, contó un consejo que le dio Lavagna y tocó temas "calientes" como el dólar, la toma de tierras y la polémica con Venezuela.

Este domingo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, brindó una entrevista y aclaró algunos rumores que indicaban que habría cambio de nombres en el gabinete del gobierno que encabeza.

"Por ahora no tengo previsto cambios en el gabinete. Creo que el gabinete ha hecho un trabajo impresionante. La angustia que nos causa la pandemia no nos deja ver lo que hemos hecho", dijo Fernández en una extensa entrevista al portal El Cohete a la Luna.

"Gracias a todas las medidas tomadas, evitamos que otro millón y medio de personas hoy estén por debajo de la línea de pobreza", agregó.

Al mismo tiempo, el mandatario nacional negó que existan diferencias entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, sobre las medidas para contener la crisis cambiaria.

"No hubo posiciones divergentes sino debates, nos oímos, tomamos una decisión y la cumplimos. El que tiene la última palabra sobre la decisión a tomar es el ministro de Economía. Tiene que haber una cabeza que defina y es quien tiene la capacidad de definir la macroeconomía", sostuvo.

Consejo de Lavagna

En otro tramo del reportaje, Fernández contó Roberto Lavagna le recomendó que se mantenga "unido" a Cristina Kirchner. "Cree que es muy importante que Cristina y yo estemos muy unidos. Me lo dijo expresamente, con un análisis muy parecido al que estamos haciendo. Roberto sabe cuánto valoro su opinión", señaló.

"Me dijo: 'hay muchos que quieren que vos tomes distancia de Cristina, eso sería lo peor que le puede pasar al país'. Eso no quiere decir que Cristina y yo pensemos exactamente igual en todo, pero en lo básico y en el compromiso central no tenemos ninguna fisura", apuntó.

Por último, el Presidente remarcó que no planea volver a romper con el kirchnerismo: "Una vez me fui, dos veces no me voy. Este es mi último proyecto, para que todos juntos no permitamos que el conservadorismo vuelva a hacerse cargo de la Argentina nunca más".

Tomas de tierras

"No avalo la toma de tierras, pero el derecho penal no arregla un problema social acuciante al que hay que darle respuesta, con la urbanización de tierras fiscales y la construcción de viviendas para esa gente. La respuesta no es sacarlos a palazos con un juez y un policía. es un acto desesperado ante una sociedad que no está dando respuestas"

Venezuela

"Por eso a mí me dolió tanto tal cómo se plantearon las cosas con el tema del gobierno de Venezuela. Me dolió mucho, me pareció muy injusto. Además no tiene que ver con nuestra historia. Nuestra historia es de compromiso con los derechos humanos es de siempre"

Traslado de jueces

"Evidentemente la Corte también debería leer que los tribunales inferiores no están pensando como ellos. Y en esos tribunales, ninguno puede estar acusado de simpatizante del gobierno"

Dólar

"El problema central es que hay como varios valores del dólar, la gente termina confundida y los medios inducen a pensar más en el dólar blue"