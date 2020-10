Importante secuestro de armas de fuego

Desde el Instituto de Limnología (Conicet-UNL) presentaron un documento

Advierten que en los proyectos que promueven la norma no se contempla los pasivos ambientales como instrumento de gestión. "Hasta que el ´agua no nos llega hasta el cuello` no vemos el problema", sostuvo Pablo Collins, director del Inali-UNL, en una entrevista con El Litoral.