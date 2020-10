https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Análisis

Cafiero: "El objetivo es generar mayor oferta de dólares"

El jefe Gabinete aseguró que la economía argentina se rige por el dólar oficial, y no por el blue. Y dijo que las consecuencias de la pandemia se harán sentir, pero "no son excepcionales".

"En 2018 tuvimos aumento de la pobreza, que creció sin pandemia;, inflación y una crisis profunda, sobre esa crisis asumimos nosotros". Crédito: Archivo El Litoral

Santiago Cafiero minimizó este domingo al impacto de la crisis por el coronavirus y en la economía argentina y puso como ejemplos la situación en países vecinos que tomaron medidas distintos sobre la pandemia. El jefe de Gabinete advirtió que las consecuencias económicas del coronavirus en Argentina no son "excepcionales". Y agregó que en comparación con Uruguay, donde el impacto de la Covid-19 fue mucho menor, también tuvo una "caída de 10 puntos" de su PBI, al igual que Brasil, donde se aplicó otra estrategia para encarar la pandemia. "Nosotros tomamos una estrategia sanitaria y de cuidado de intereses y del trabajo con otras herramientas, pero lo cierto es que fuimos haciendo reaperturas y la actividad económica salvo las que están restringidas como espectáculos o las relacionadas a turismo y gastronomía que no funcionan a pleno, el resto están todas funcionando", afirmó en diálogo con radio Mitre. Sin embargo, reconoció el impacto en el segundo semestre del año donde "peor pega la pandemia", debido a que "la actividad económica no estaba funcionando". Y apuntó a la gestión del gobierno de Mauricio Macri: "En 2018 tuvimos aumento de la pobreza, que creció sin pandemia;, inflación y una crisis profunda, sobre esa crisis asumimos nosotros". El dólar Cafiero además habló de la situación del dólar, luego de que a fin de la semana se registró una nueva suba en la divisa estadounidense, logrando un nuevo récord al alcanzar los 167 pesos. "Para nosotros es importante tener un tipo de cambio adecuado. Nada indica que el tipo de cambio oficial deba estar mucho más alto de como está establecido", expresó. Al tiempo que remarcó que la economía argentina se rige solamente por el dólar oficial y no por el dólar blue. Allí, volvió a expresar una crítica a la gestión de Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda y Finanzas con Cambiemos. "La economía se rige por el dólar oficial, ese error lo cometió Prat-Gay, que la economía se regía por el dólar ilegal o blue. Él decía 'voy a sacar el cepo, la devaluación no va a tener impacto porque la economía se ajusta con el dólar blue'. Bueno eso fue un error, la economía no se ajusta y lo demostró en carne propia, porque se devaluó y se ajusto a la economía", expresó. Además, sostuvo que el Gobierno que el objetivo es "generar políticas para que haya más oferta de dólares", aunque reconoció que esas medidas "son a mediano plazo". La oposición El día antes de una nueva protesta convocada para este lunes contra el Gobierno, Cafiero señaló a Juntos por el Cambio como los promotores de dichas movilizaciones. "La oposición descree de las medidas, cuestiona las medidas de cuidado, pone en cuestionamiento la ciencia, las elecciones del año pasado y dice que el año que viene hay que sustituir al Gobierno", aseguró. Y apuntó al ex presidente Mauricio Macri y a la titular del PRO, Patricia Bullrich. Cafiero aseguró que el Gobierno "jamás" tomará una decisión política "a partir" de los resultados de las encuestas y advirtió que un sector de la oposición "quiere dañar" la gestión del presidente Alberto Fernández. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

