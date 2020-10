https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 12.10.2020 - Última actualización - 11:39

8:24

Después de un nuevo DNU de Fernández

Santa Fe volvió al Aspo, pero en la práctica no habrá cambios

En rigor, el nuevo encuadre rige para ocho departamentos de la provincia: cinco del sur, además de La Capital, Las Colonias y Castellanos. No se permitirán reuniones familiares. Y el gobernador podrá establecer más restricciones, si lo considera pertinente.

Crédito: Guillermo Di Salvatore



Crédito: Guillermo Di Salvatore

Después de un nuevo DNU de Fernández Santa Fe volvió al Aspo, pero en la práctica no habrá cambios En rigor, el nuevo encuadre rige para ocho departamentos de la provincia: cinco del sur, además de La Capital, Las Colonias y Castellanos. No se permitirán reuniones familiares. Y el gobernador podrá establecer más restricciones, si lo considera pertinente. En rigor, el nuevo encuadre rige para ocho departamentos de la provincia: cinco del sur, además de La Capital, Las Colonias y Castellanos. No se permitirán reuniones familiares. Y el gobernador podrá establecer más restricciones, si lo considera pertinente.

Por Ivana Fux SEGUIR Un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia del gobierno nacional volvió a encasillar a varios departamentos de la provincia de Santa Fe en la denominación técnica de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Se trata del DNU Nro. 792 firmado por Alberto Fernández, y difundido en los primeros minutos de este lunes. Sin embargo, el retorno a ASPO no redundará en cambios para el territorio santafesino. Al menos, por ahora. Según dijo a El Litoral el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, se mantienen vigentes las restricciones y habilitaciones establecidas el viernes en dos decretos firmados por el gobernador Omar Perotti. El decreto nacional plantea ASPO para ocho departamentos de la provincia: cinco son del sur – Rosario, General López, Caseros, Constitución y San Lorenzo – y a ellos se suman La Capital, Las Colonias y Castellanos. Sin embargo, Michlig aclaró que como consecuencia de todo el andamiaje de normativas que se fueron dictando desde marzo, esta etapa de ASPO no se traduce en el "encierro" estricto que se materializó en el primer tramo de la cuarentena, sino que es más flexible y – en última instancia – es el gobernador quien tiene potestades para ir adecuando las disposiciones con nuevas restricciones, si los parámetros sanitarios empeoran. "Cambia la consideración técnica al pasar algunos departamentos a ASPO, pero al mantenerse las habilitaciones y disposiciones complementarias dictadas en todo el período de vigencia de la pandemia, se ratifican las actividades permitidas y restricciones dictadas a partir del viernes por el gobernador Omar Perotti. Es decir que en general la situación no cambia en la provincia respecto de lo anunciado la semana pasada", planteó el ministro. Tenés que leer Vuelta a clases presenciales y reuniones sociales al aire libre: Los detalles del decreto que extiende el aislamiento social ¿Técnicamente volvemos a ASPO otra vez, pero las habilitaciones siguen siendo las mismas que las enumeradas en el decreto del gobernador del viernes? Exactamente, porque se mantienen las mismas autorizaciones que en su momento concedió el Jefe de Gabinete o que el propio gobernador tenía en función de la normativa anterior. Es un laberinto de normas, pero para sintetizarlo vale esa conclusión: volvimos a ASPO pero sin cambios, por ahora. ¿Qué pasa con las reuniones familiares, teniendo en cuenta que el DNU del gobierno nacional las habilita hasta diez personas y al aire libre? No están permitidas. Nosotros seguimos con la normativa dictada que establece que están prohibidas en toda la provincia. De todos modos, el gobernador tiene la posibilidad de modificar eso en cualquier momento. Hoy seguimos con el criterio de que están prohibidas. ¿Lo sorprendió que a partir del decreto nacional aparecieran ocho departamentos de la provincia bajo la denominación de ASPO? No, no nos sorprendió porque está dictada para los departamentos donde tenemos un grado de evolución importante de la enfermedad. Entonces, si uno mira los parámetros que utiliza el decreto para establecer las medidas de orden sanitario, uno puede entender que estamos en una situación difícil. El propio presidente fue muy claro en cuanto a la mirada que se está teniendo con preocupación sobre algunas provincias, particularmente Santa Fe y Córdoba, por la proliferación de casos. Así que no, no sorprende. Los decretos provinciales hablan de restricciones para las ciudades de Esperanza, Rafaela y Sunchales. Pero el DNU habla de los departamentos Castellanos y Las Colonias, completos. ¿Cómo se compatibiliza eso? En la práctica veremos el alcance que le vamos a dar. Puede haber una adaptación del decreto provincial. Lo permitido por decreto provincial Desde el viernes, siguen autorizados comercio mayorista y minorista de rubros no esenciales entre las 10 y las 19,30. También, bares, restaurantes, heladerías y otros locales con concurrencia de comensales en una ocupación no mayor al 30% de la superficie cerrada. Además, obras privadas que ocupen hasta diez trabajadores, shoppings sin cines, patios de comidas ni espacios de juegos infantiles; actividad laboral de casas particulares, cuidadores de niños, niñas adolescentes, de adultos mayores, y personas con discapacidad; incluyendo la autorización para el uso del transporte público. En tanto, por decreto 1071, la Casa Gris habilitó por 14 días las actividades inmobiliarias con asistencia de público a los locales, mudanzas, profesiones liberales, incluida la actividad notarial y la de mandatarios, corredores y martilleros. También, actividades administrativas de sindicatos, entidades gremiales empresarias, cajas y colegios profesionales, administración de entidades deportivas. La actividad administrativa y académica de universidades nacionales y privadas podrá realizarse bajo protocolo sanitario. También se habilitan bibliotecas y cementerios. Asimismo, actividades deportivas y físicas que no impliquen contacto físico entre los participantes, en clubes gimnasios y complejos deportivos. En el espacio público, la actividad física individual es permitida guardando el debido distanciamiento social y evitando la aglomeración de personas. Seguirá vigente la restricción en la circulación de 20 a seis de la mañana en los ocho departamentos que ingresaron a ASPO. Diferencia entre Aspo y Dispo En términos generales, las diferencias entre ambos estándares están planteadas en la circulación y en los mecanismos para habilitar actividades. En Aspo para circular en el departamento es necesario tener justificación y permiso. En Dispo no es necesario, excepto que se trasciendan los límites del departamento. En cuanto a las habilitaciones, si Provincia quiere habilitar actividades estando en Aspo, tiene que pedir autorización a Nación, excepto en los aglomerados de menos de 500.000 habitantes. En Dispo dispone la provincia por sí misma.

Temas: