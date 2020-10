Podoroska criticó al tenis argentino: "Faltan oportunidades económicas"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La rosarina destacó el talento que hay en el país pero indicó cuál es el principal obstáculo.

La rosarina Nadia Podoroska se refirió a la actualidad del tenis argentino tras "tres semanas inolvidables", debido a su gran desempeño en Roland Garros, y aseguró que "no falta talento" en el país, sino "oportunidades económicas".

"Fueron tres semanas inolvidables. Ninguno esperaba este resultado tan bueno, pero el proceso lo veníamos haciendo y se da ahora", manifestó Podoroska, que llegó a semifinales del certamen parisino, en diálogo con la señal de cable TyC Sports. Y añadió: "Lo que mejor hice fue abstraerme del contexto, jugar al tenis y hacer lo mejor que podía. Gracias a eso pude disfrutarlo, sacarme las presiones externas y concentrarme en lo que hago bien".

"Solo miraba contra quién tenía que jugar ese partido y una vez que ganaba sí (preguntaba) para ir a verla, pero no pensaba nada de los puntos, ranking o dinero. Cuando te planteás contra quién y dónde, empiezan a aparecer un montón de cosas que no podés manejar", añadió la "Peque".

Por otra parte, destacó: "Lo que me ha emocionado estos días es que mucha gente me mandó fotos de chicos jugando, nenas, es lindo que se pueda hacer conocido el deporte, esas ganas de jugar, de mejorar, es lo que más feliz me hace, que se contagie".

En ese sentido, continuó: "Hubo momentos que no tenía dinero para jugar, viajar, siempre tuve bien claro que con el dinero que mi papá ganaba en la farmacia no se podía sustentar una carrera de tenis. Es tanto lo que se necesita que es inviable".

"Me considero una afortunada porque en los momentos difíciles siempre he recibido ayuda de entrenadores y amigos, y es por ellos que estoy acá. No falta talento, faltan esas oportunidad económicas", concluyó.

