Línea directa

Lunes 12.10.2020 - Última actualización - 19:59

19:58

La nueva etapa de ¿aperturas?

UNA ASIDUA LECTORA

Estamos todos muy confundidos. El presidente dice en algunas provincias vamos a volver a tener restricciones y aislamiento, y en Santa Fe están habilitando nuevas aperturas. Estuvimos tres meses sin un caso, y ahora que hay mucha circulación del virus resulta que los políticos permiten más aperturas. Incluso se habla de habilitar en algunos lugares las clases. ¿Qué chico va a ir a la escuela con el virus andando por todos lados? Es de no creer, estamos en el pico de contagios y permiten que haya más trabajos habilitados. Los chicos podrían haber ido a la escuela hasta mayo que no había casos, pero ¿justo ahora que el virus está por todos lados quieren que los chicos vuelvan a la escuela? No se entiende.

****

Vuelta a clases

SILVIA GARCÍA

Escuché a la ministra Cantero decir que era imposible que en estas condiciones volviesen las clases en Santa Fe. Dos días después, el ministro Trota autorizó a que los chicos que están terminando el secundario y los chicos que terminan el primario puedan volver a clases. Lo cual me parece perfecto. Pero por lo que leí, la ministra Cantero no está de acuerdo. La propuesta de Santa Fe es intensificar la pedagogía -le llaman intensificación pedagógica- y que en algunas escuelas rurales del interior provincial vuelvan las clases. Pregunto, ¿intensificación pedagógica preservando la salud? Preservando la salud hemos estado todo el año y ya vemos los resultados. Respecto de la intensificación pedagógica, le diría a la ministra que consulte en las escuelas cuántos chicos han dejado de hacer los trabajos desde hace muchos meses y cuántos no han hecho casi nada en todo el año. Ante esta realidad, lo de la intensificación pedagógica me parece un poco absurdo. Y respecto de la salud también deberían ocuparse de la salud mental, que dejará rastros muy terribles en nuestros niños y jóvenes. Apelo a la buena cordura. Gracias.

****

Opinión

ERCILIO FERRI

La Constitución, como todo gobierno bien constituido, tenía posibilidades de hacer cambios. Pero antes de proponerlos hay que estar seguros de poderlos realizar. Lo contrario desprestigia la Constitución. Hacer planes de gobierno -a no ser desde un puesto de autoridad- es generalmente síntoma de una cierta impotencia mental natural o de falta de conocimiento del mundo. Todo cambio en las instituciones básicas obliga a reponer los fundamentos del orden civil y es siempre lamentable que los hombres se vean obligados a investigar los fundamentos de la comunidad.

****

Decisiones políticas

UN LECTOR

"Antes que nada, quiero agradecer al diario por este espacio que nos permite expresarnos. Al menos yo lo uso con frecuencia y por eso les agradezco. Las cifras que estamos teniendo de contagios por coronavirus y de muertos son alarmantes, tanto a nivel país, como provincia y ciudad de Santa Fe. Hace mucho tiempo que estamos en cuarentena, y realmente en este momento en que estamos en una situación crítica los gobiernos de los distintos ámbitos -tanto municipal como provincial- no tienen las agallas para poner restricciones al movimiento y a las actividades comerciales y económicas. Yo entiendo que es un momento difícil, las decisiones son difíciles, pero si en este momento no tienen la espalda necesaria para imponer restricciones que son bien lógicas, quiere decir que todo el esfuerzo que realizamos al principio cuando no había casos ha sido inútil y en vano. Así que, en mi humilde opinión, espero que los gobernantes hagan lo que tienen que hacer. Es preocupante y alarmante cómo se está desparramando la enfermedad y se necesitan decisiones políticas para frenar esto".