Línea directa

Lunes 12.10.2020 - Última actualización - 20:07

20:06

Espacio público

UN LECTOR

"Hay sectores de Av. Freyre en los que faltan portabicicletas. Además quiero advertir a las autoridades municipales que hay una ordenanza que prohíbe la instalación de mesas en el paseo peatonal de Av. Freyre, lo cual no se cumple desde hace mucho tiempo. No puede ser que un paseo peatonal se utilice para fines comerciales. Lo mismo sucede con las plazas, que son espacios públicos. Les pido que vean y organicen esto antes de que empiece el verano, porque van a hacer lo que quieran".

****

Reclamo

HORTENCIA MENDOZA

¡Estoy cansada! Sigo con problemas con Telecom. Hace tres semanas vinieron y arreglaron el teléfono y me dejaron sin Internet. Hace 45 años que tengo teléfono y no puede ser que tenga estos problemas. Los chicos necesitan conectarse y no pueden hacerlo. Resulta que ya me amenazaron que la próxima vez tengo que pagar yo el arreglo, cuando fueron ellos los que me dejaron sin Internet. Lo que yo sé es que vienen arreglan una cosa y rompen otra.