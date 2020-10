https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 13.10.2020 - Última actualización - 2:46

2:42

El conductor dio positivo de coronavirus, según confirmó Angel De Brito en un principio y luego el propio comediante en sus redes sociales. Antes había dado positivo Denise Dumas, su compañera de trabajo en Hay que ver.

Se suma a la lista de famosos contagiados José María Listorti dio positivo de coronavirus: "Tengo la voz tomada, pero la vengo llevando bien" El conductor dio positivo de coronavirus, según confirmó Angel De Brito en un principio y luego el propio comediante en sus redes sociales. Antes había dado positivo Denise Dumas, su compañera de trabajo en Hay que ver.

Tras un hisopado al que se sometió este fin de semana, se confirmó que José María Listorti tiene coronavirus. Así lo informó Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 11), el ciclo de espectáculos que conduce.

"Le quiero mandar un beso muy grande a José María Listorti, nuestro compañero, que dio positivo ayer (por el domingo) de COVID", anunció el periodista. Y detalló: "Obviamente está aislado, tiene un poco de fiebre y dolores corporales".

Además, De Brito aseguró que el conductor de Hay que ver (El Nueve, a las 15) "está bien" y que afortunadamente en las últimas horas "ya se le fue la fiebre", aunque no del todo. Según el periodista, sólo le queda "un poco de dolor en el cuerpo".

Así las cosas, tanto él como sus compañeros de programa permanecerán en cuarentena estricta. En el caso de los panelistas, que aún no fueron hisopados (se prevé que se testearán este martes), estarán por protocolo "en aislamiento preventivo.

Tan sólo una semana atrás, quien se había contagiado de coronavirus había sido Denise Dumas, quien lo acompaña en la conducción del ciclo de El Nueve. Por este motivo, hasta hace unos días, tanto ella como su marido, Martín Campilongo, se habían aislado.

Las declaraciones del conductor

A su vez, el conductor apareció en su programa, “Hay que ver” de El Nueve, a través de una videollamada y contó cómo transita la enfermedad: "Como verán, hoy no estoy en el living de mi casa, no tengo el televisor atrás como hago siempre porque estoy claramente encerrado en mi habitación, acá tranquilo. Por suerte no tengo síntomas, tenía un poquito de fiebre, pero hoy a la mañana amanecí sin fiebre. Tengo olfato, tengo gusto y me duele un poco el cuerpo, pero de cansancio. Tengo un poquito la voz tomada, pero la verdad la vengo llevando bien. Por suerte me siento muy bien, estoy un poco cansado, pero nada que no pueda soportar".

Además, agregó: "Lo que más me preocupa son mis hijos, que por ahora están lo más bien. Están jugando a la play abajo. Todavía están sin síntomas y ojalá que no tengan”.

También hizo mención a lo mal que la pasó su amigo y colega Freddy Villareal desde que se contagió: “Hay gente que lamentablemente muere por este virus, hay gente que la pasa muy mal. Tenemos el caso de nuestro amigo Fredy Villarreal, que la pasó muy mal. Estuvo internado en terapia y el sábado le dieron el alta, aunque ya está bien y se está cuidando".