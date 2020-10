Los comerciantes de la Terminal reclaman frente a la situación crítica

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 13.10.2020 - Última actualización - 4:53

4:50

La actividad en la estación de colectivos está casi frenada desde marzo. La continuidad de los comercios dependen de la reactivación del transporte. Este martes estaba prevista una protesta en el hall central desde las 10 horas.

"Tuve que vender mi camioneta para poder pagar las deudas porque sin ingresos por siete meses ¿cómo te mantenés?", se lamentó Rodolfo Romero, locatario de uno de los drugstore de la Terminal de Ómnibus, donde los comerciantes atraviesan una delicada situación al no haber circulación de personas por la estación por escasa actividad del servicio de transporte que funciona en la actualidad por la pandemia de Covid-19.

Los locatarios y empleados de 12 locales de la estación de colectivos visibilizarán su delicada realidad este martes con una concentración en el hall central de la Terminal, a partir de las 10 horas.

"Queremos dar a conocer la difícil situación que vivimos los locatarios de la Terminal hace siete meses. La Municipalidad no nos da importancia", sostuvo el comerciante y agregó: "Nosotros vamos y abrimos pero en la terminal no anda nadie, es sólo una forma de estar y que la cabeza deje de dar vueltas. No tenemos ingresos, no hay subsidios tampoco para nosotros, sólo llegan las boletas para pagar los alquileres y nosotros no estamos en condiciones de hacerlo".

50 puestos de trabajo en peligro

Los 12 locales que están con facturación casi nula (sin contar al restaurante que funciona de manera diferente), tienen un promedio de cuatro empleados cada uno. Si bien reciben el pago del ATP del gobierno Nacional, lo que perciben no alcanza para cubrir las deudas que crecen a diario. "Tengo cuatro empleados a quienes se les paga con el ATP y luego ellos tienen que salir a hacer changas porque con eso solo no alcanza", resaltó Romero.

La única forma de salir adelante que observan los comerciantes es que el servicio de colectivo incremente su frecuencia y sume más habilitaciones en el transporte, ya que solo funcionan los colectivos que recorren hasta 60 kilómetros, y las frecuencias salen de forma reducida.