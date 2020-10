https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aclaraciones y cruce de comunicados Florencia Peña y una polémica por una publicidad para el Día de la Madre

Durante el fin de semana, Florencia Peña fue duramente criticada por las redes sociales por la aparición de su imagen en una publicidad en el marco del Día de la Madre.

"El mejor regalo para mamá, chau trapo de piso" reza el mensaje del aviso y está acompañado por la conductora y el producto en cuestión: una mopa.

La viralización de ese tuit hizo que Peña salga a aclarar su postura en un comunicado. "Mi aclaración sobre el aviso publicado por la empresa Iberia en el día de la fecha", comenzó diciendo Florencia.

"Lamento el aviso de la empresa en el día de la fecha, ya que se encuentra en las antípodas de mi pensamiento. Fui consultada para ceder una imagen que ya había sido publicada en mi Instagram en otro contexto. Pero nunca fui informada por la empresa respecto a cómo sería utilizada dicha imagen y a qué texto se asociaría", agregó.

"Dicha publicidad no contó jamás con mi aprobación y autorización. Aclaro que no comparto el mensaje expresado, ya que el mismo se encuentra muy lejos de mi manera de vivir y de pensar. Vuelvo a reiterar: esta publicación no fue consensuada conmigo", concluyó, determinante.

Además del comunicado, la actriz contestó a algunos de los tuits que los usuarios le reciminaban lo sucedido. "Esta aclaración va para la gente buena leche y pensante. No te subas las medias", respondió Peña a uno de los posteos.

"¿¿Qué le pasó a la militante Flor Peña?? ¿¿¿Filosofía barata???", comentó otro usuario. "Llegaste tarde, Fabu... Leé el comunicado", acotó la actriz.

"Son feministas hasta que aparece la guita. Flor Peña manda a las madres a lavar los pisos. ¿Qué pasó?", la agredió otra persona. "Son rápidos para criticar y lentos para leer. Estás tarde, pape. Leé el comunicado. Pasó de todo", recordó la protagonista de Casados con Hijos.

Qué dijo la empresa

Desde la empresa que emitió la publicidad con la imange de Peña también emitieron un comunicado para intentar aclarar la situación: "Atentos a las repercusiones sobre nuestro anuncio del producto como regalo del Día de la madre con la figura de Flor Peña deseamos aclarar que se trata de un mensaje de la firma y no de Florencia Peña".

"Nos disculpamos con aquellas personas que se sintieron agredidas con el mensaje. Como industria nacional que fabrica estos productos, estaremos promocionándolo en todas las fechas que brinden oportunidades comerciales, y no por tratarse del Día de la Madre consideramos que es un producto 'sólo para madres. Creemos que también será un excelente regalo para el Día del Padre, o Navidad, o cumpleaños… porque conocemos el valor agregado que proporciona a la vida diaria de cualquier persona", agregaron.

"Quizás hemos pecado al creer que una solución tecnológica a las tareas periódicas pueda ser un regalo; quizás fuimos ingenuos al creer que teníamos derecho, como todas las demás empresas, a promocionar lo que fabricamos en un mes de grandes oportunidades comerciales. Pero de lo que estamos seguros es que nunca quisimos que esto se leyese como un insulto de carácter misógino. Nuestras sinceras disculpas a quien lo interprete de esta manera", concluyeron.