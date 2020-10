Fernando Alonso volvió a subirse a un auto de Fórmula Uno

Este martes el piloto español Fernando Alonso regresó a las pistas con un auto de Fórmula Uno, lo hizo en el circuito de Barcelona.

El dos veces campeón de la categoría, 2005 y 2006, se subió a un Renault, escudería con la cual competirá el año próximo.

"Tengo muchísimas ganas de volver, estoy emocionado y será como empezar de nuevo . Me siento un privilegiado" expresó el asturiano.

He couldn’t wait any longer, @alo_oficial is back out on track! 🟡⚫️#RSspirit #FernandoAlonso pic.twitter.com/YrCU5zb1aZ