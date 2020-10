https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 13.10.2020

El ex Unión firmó por tres años en Grecia

Video del golazo: El "Droopy" ya la clava de rosca en el Partenón

El ex "10" tatengue se sumó al Asteras Tripolis de Grecia, donde entre otros argentinos juega Jerónimo Barrales, también con pasado en Unión. El habilidoso surgido en Las Flores II llegó, se puso bien físicamente y el sábado inventó un gol de pelota quieta en el amistoso de fecha FIFA.

La pegada, su sello. La típica postura técnica de Rodrigo "Droopy" Gómez para clavarla contra el palo de tiro libre con la camiseta del Asteras Trípolis de Grecia. Crédito: Gentileza

Por Dario Pignata SEGUIR A los 27 años, el "Droopy" Rodrigo Gómez parece haber encontrado en Grecia un lugar de paz, felicidad y tranquilidad. En charla exclusiva con El Litoral, el pibito formado en Las Flores II que iba a alentar en la "Barra de las Bombas" a su querido Unión, cuenta que se decidió por el Asteras Trípolis de Grecia porque los dueños de la franquicia le aseguraron tres años de contrato para irse a Grecia. "Fui el último en sumarme, en el club ya había cuatro argentinos y ahora llegamos tres más en este mercado de pases. Hice tres semanas de pretemporada y el sábado me pude meter en el primer equipo", comenta el "10" que allá usa la "20". Este último sábado, en un amistoso de su equipo frente al Apollon Smyrnis, presentó credenciales: la clavó al ángulo de tiro libre. Golazo para ilusionar e ilusionarse. "Estoy poniendo a punto la máquina, a veces uno se equivoca...", bromea desde Grecia. Estrenando casaca. El "Droopy" Gómez con su nueva camiseta: se fue a vivir a Grecia, donde firmó por las próximas tres temporadas.Foto: Gentileza Su nueva ciudad, Trípoli, es la capital de la unidad periférica de Arcadia, en el centro del Peloponeso. "Está a 150 kilómetros de Atenas, la capital de Grecia. Es una ciudad muy linda, chica, tranquila y el Asteras es el único club de acá", cuenta el "Droopy" Gómez. Según los registros, Trípoli tiene una superficie de 119.3 km² y una población de 30.866 habitantes. Claro que, luego de marcar su primer gol de tiro libre en un amistoso oficial de fecha FIFA, el ex volante tatengue está sorprendido por lo que genera su nuevo lugar: "Es un club muy bien ordenado, tiene toda la estructura. Es modelo su centro de entrenamiento, a la altura de los grandes de Europa. Los dueños del club apuntan a clasificar a la Europa League, algo que hace tres o cuatro años no juega. Para éso, debemos estar entre los cuatro primeros puestos de la Liga". Como se sabe, el fútbol de Grecia aplica el famoso "Fair Play financiero" al pie de la letra y hasta los clubes más grandes fueron castigados, pero el Asteras Trípoli siempre hizo las cosas bien, ordenadas. "Acá, en este club, sólo hay que dedicarse a jugar a la pelota lo mejor posible y nada más. No te falta nada, estás al día, la estructura es imponente y el club quiere crecer", dice el "Droopy". Además de Rodrigo Gómez, el mediocampista argentino Brian Orosco fichó como nuevo refuerzo del Asteras Trípolis de Grecia. El jugador, de 22 años y procedente de Villa Dálmine, "acordó condiciones para transformarse en la primera adquisición del mercado de pases" para la entidad de Trípolis. La operación se llevó a cabo en los últimos días y rondó "en los 400 mil euros". Orosco, surgido de las divisiones formativas de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, participó en 15 encuentros del conjunto de Campana en la Primera Nacional, marcando tres goles. Hay que recordar que, además de Orosco y "Droopy" Gómez, el Asteras Trípolis ya tiene en sus filas a los también argentinos Patricio Matricardi (marcador de punta, ex Argentinos Juniors), Franco Bellocq (mediocampista, ex Independiente), Matías Iglesias (mediocampista, ex Atlético Madrid B), Juan Munafo (mediocampista, ex Platense) y Jerónimo Barrales (delantero, ex Banfield), también con pasado en Unión con la rojiblanca a bastones. De esta manera, el Asteras Trípolis de Grecia es una nueva camiseta para la colección del "Droopy" Rodrigo Gómez que debutó en Argentinos Juniors, completó dos etapas en Independiente de Avellaneda, jugó en Quilmes y fue adquirido por el Toluca de México. Desde allí se volvió para cumplir su sueño: ponerse la camiseta de su querido Unión. Sus próximas dos paradas fueron en Argentina: San Martín de Tucumán y Huracán. Hasta que llegó el llamado del Asteras Trípolis de Grecia y el "Droopy" dijo que sí. Llegó, firmó por tres años, se puso bien desde lo físico y el sábado la clavó con rosca en el Partenón. Con su sello, de tiro libre, obviamente. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

