Coronavirus en Mendoza: bioquímicos alertan sobre testeos rápidos "truchos"

Martes 13.10.2020 - Última actualización - 14:30

La Asociación de Bioquímicos advirtió que se trata de un "peligro para la sociedad" al tratarse de pruebas clandestinas.

La Asociación de Bioquímicos de Mendoza denunciaron que se realizan testeos rápidos “truchos”, promocionados a través de las redes sociales.

Gustavo Yapur, presidente de la entidad, informó que “han salido una serie de inescrupulosos que están haciendo propaganda de que realizan test para COVID 19”, realizando un ejercicio ilegal de la profesión.

“Es un peligro para la sociedad, son clandestinos y no se realizan en ningún laboratorio ni por un profesional bioquímico matriculado. El peligro más importante es que están haciendo determinaciones sin saber cómo se realizan”, reclamó Yapur en una entrevista a Radio de Cuyo.

El bioquímico señaló que los vendedores se aprovechan de la sencillez que en teoría poseen los kits, ya que no requieren una aparatología especial. “El tema es que, al no ser expertos en esto, no están preparados para hacer determinaciones”, sostuvo.