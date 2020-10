El mensaje de la familia Schumacher para Hamilton

Lewis Hamilton hizo historia este fin de semana en el Gran Premio de Eifel de Fórmula 1. El británico logró igualar las 91 victorias en la categoría que hasta ahora solo había conseguido Michael Schumacher y recibió un emotivo reconocimiento en el circuito de Nürburgring (Alemania), en forma del casco del Kaiser, que recibió de manos de Mick Schumacher, el hijo del heptacampeón.

Pero las felicitaciones sobre la pista no fueron las únicas que recibió el piloto de Mercedes de la mano de la familia Schumacher; que también le envió su enhorabuena a través de las redes sociales. “La Familia Schumacher después de que Lewis Hamilton gane su 91º GP, igualando el récord de Michael: Un logro impresionante de un gran piloto. No podemos negar que nos hubiera gustado que Michael se quedara con estos récords, pero como él solía decir siempre: los récords están para romperlos”, escribieron.

The Schumacher Family on @LewisHamilton winning his 91st GP, equalling Michael’s record: Big congrats, an impressive achievement of a great driver. We cannot deny we would have loved for Michael to hold those records, but as he always used to say: records are there to be broken. pic.twitter.com/xDRhVp5HVf