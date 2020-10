https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 13.10.2020 - Última actualización - 17:38

17:37

El pequeño de 12 años intentó subir al tren, se resbaló y cayó. El testimonio de los vecinos.

Conmoción en Albardón San Juan: un nene perdió ambas piernas tras ser arrollado por el tren El pequeño de 12 años intentó subir al tren, se resbaló y cayó. El testimonio de los vecinos. El pequeño de 12 años intentó subir al tren, se resbaló y cayó. El testimonio de los vecinos.

Un nene se cayó de un tren en movimiento y la formación le amputó ambas piernas, según informaron fuentes policiales sanjuaninas.

El niño -de 12 años- fue enviado inmediatamente al Hospital Rawson y su estado es delicado. Según indicaron los agentes policiales a la prensa, el menor había intentado subir al tren en movimiento en la localidad de Albardón, pero se resbaló y cayó.

Un vecino que estaba en el lugar del hecho contó lo que le ocurrió al pequeño: "Le vi las piernas cortadas", expresó. Además, dijo: "Lo que hice fue agarrarlo de los brazos y traerlo hasta un asiento para sentarlo y él me decía "qué me pasa, qué me pasa" y le respondí que estaba bien",

El vecino dijo que siempre van los chicos por el lugar y que le tiran piedras al tren y que ellos ya le han dicho que no lo hagan en varias ocasiones, pero siempre los niños hicieron caso omiso: "No te hacen caso, vienen aquí a tirarle piedras", insistió el lugareño.