Martes 13.10.2020

18:09

Derivarán enfermos no Covid para descomprimir efectores locales

"Algo de oxígeno": 70 camas en el viejo Iturraspe para pacientes leves y críticos

Son 48 camas generales con oxigenoterapia y 20 camas UTI. La ministra Martorano afirmó que la adaptación del inmueble "oxigenará un poco" un sistema sanitario, que está "muy tensado". Y aseguró que "no hubo colapso en la atención" de pacientes graves el fin de semana. Día de la Madre y "pedido de responsabilidad".

Una recorrida oficial por las instalaciones del viejo Hospital Iturraspe dio lugar a su habilitación como espacio restaurado para la atención de pacientes leves, moderados y críticos: se adaptó con 48 camas generales (todas con oxigenoterapia) y 20 críticas (de unidad de terapia intensiva, UTI, con equipamiento de asistencia respiratoria mecánica). En un momento muy complicado en la ciudad y Gran Santa Fe por la escalada de casos de coronavirus, la adecuación del inmueble es "un poco de oxígeno" para "un sistema de salud que está muy tenso", dijo, en improvisada rueda de prensa, la Ministra de Salud provincial Sonia Martorano. Desde este miércoles ya se empiezan a recibir personas enfermas, pero primero se derivarán pacientes "no Covid" para descomprimir las áreas Covid de los hospitales Nuevo Iturraspe y Cullen. Esto que se ha hecho en el viejo Iturraspe "es una muestra de que el sistema sanitario está un poco más fortalecido", agregó la titular de la cartera sanitaria provincial. La tecnología incorporada en el inmueble incluye equipos de ecografía y de rayos portátiles -entre otro instrumental médico específico-, además del recurso humano sanitario necesario para hacer frente a las demandas: "Ya están preparados todos los enfermeros y las enfermeras que aquí trabajarán", aseguró. Al ser consultada por El Litoral sobre el porcentaje de ocupación de camas UTI en la ciudad, Martorano estimó que está "por encima del 70%". "Es una cifra que empieza a preocuparnos; veníamos bien, y ahora empezó a subir", admitió. Y sobre si hubo saturación el fin de semana para la atención de pacientes críticos, aseveró que "todos pudieron se atendidos; pero llegado un momento, después de pasar un 75% (de ocupación de camas), el sistema ya empieza a tensarse". "Hoy estamos en un promedio de 2 mil casos por día en la provincia; pensamos que a lo mejor podemos subir un poco más, pero a lo mejor en esa cifra sigue manteniéndose en Santa Fe. Es el momento de mayor tensión" de la pandemia, volvió a alertar Martorano. Foto: Pablo Aguirre El pico y el Día de la Madre "El pico llegó fuerte en octubre. Este mes va a ser duro: creo que deberemos dar la mayor batalla", dijo el gobernador Omar Perotti. Y el "tiempo ganado" -antes de su llegada- "nos permitió sumar camas, equipos, capacitación de personal", aseveró. Estimó además que habrán días con "números de casos altos", sumado a que "el nivel de tasa de positividad hoy es elevada". Entonces, los testeos en territorio (con el Detectar Federal) permiten "aislar rápido a personas con síntomas; por eso su importancia en la estrategia epidemiológica". Respecto de si habrá alguna habilitación especial con motivo del Día de la Madre, el próximo fin de semana -las reuniones afectivas y familiares siguen prohibidas, huelga aclarar-, Perotti consideró que es un momento clave para cuidar (a las madres) más que nunca. "Y ese cuidado significa la responsabilidad más grande ante cada una de ellas. Entonces -prosiguió-, ellas las madres, que siempre nos han cuidado, seguramente serán las que más cuidados van a tomar, y las que más les dirán a sus hijos e hijas: 'Esperemos que pase lo peor para volver a reunirnos'". "Si hay algo que tienen las madres son el sentido de protección y de cuidado. Con lo cual, si fueron ellas las que nos cuidaron toda la vida, lo mínimo que debemos hacer es devolverles ese cuidado", subrayó el gobernador. En este sentido, el secretario de Salud Jorge Prieto recomendó extremar las medidas preventivas de distanciamiento, he hizo un llamamiento a la responsabilidad de la población: "Son los más jóvenes los que transmiten mayormente el virus; y las personas adultas mayores son las más afectadas. Hay que cuidarlos. Si cuidamos a nuestras madres por un sólo día en especial, la tendremos (con vida) mucho más tiempo". "Hoy estamos en un promedio de 2 mil casos por día en la provincia; pensamos que a lo mejor podemos subir un poco más, pero a lo mejor en esa cifra sigue manteniéndose en Santa Fe. Es el momento de mayor tensión" de la pandemia, alertó Martorano. Foto: Pablo Aguirre El agotamiento del personal Consultado sobre la situación actual -anímico y emocional- del personal sanitario en este momento de la pandemia, Prieto admitió que si es comprensible el agobio y el cansancio de la ciudadanía, "debemos imaginarnos cómo está todo el personal, con 6 u 8 horas todos los días con trajes de protección personal trabajando para atender a los pacientes. Sin dudas, es uno de los principales factores tensionados. Esto (por la instalación del viejo Iturraspe), será un elemento de des-saturación de todo el sistema", declaró, en línea a lo dicho por Martorano. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

