Billie Eilish, irreconocible con ropa ajustada

La joven cantante de apenas 18 años ha sido galardonada con distintos premios musicales y su estilo alternativo siempre la ha acompañado, por lo cual el verla sin ropa holgada, como acostumbra, ha causado furor entre sus fans

Billie Eilish es reconocida por su talento musical y su look alternativo, el cual, según diversas entrevistas que ha dado la joven cantante, es atribuido a su interés por destacar en la música gracias a sus aptitudes y no a su imagen.

En este sentido, la joven ha destacado que su imagen es algo que no debería de importarles a los demás, pues cualquier mujer tiene derecho a vestirse como quiera. Prueba de ello es que en su último concierto, antes de cancelar sus posteriores presentaciones, mandó un fuerte mensaje al público en protesta de la sexualización que viven las mujeres día con día.

Dicho mensaje fue acompañado de un acto libertario en el que la cantante de "Bad guy” se despojó de su blusa mientras decía: "¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo que me es cómodo, ¿no soy una mujer? Si me quito las capas, ¿soy una puta? y, aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él".

Tal acción fue aplaudida por sus fans y diversas mujeres que se sintieron identificadas con el mensaje de empoderamiento sexual que la joven cantante transmitió en una época en la que la violencia hacia la mujer ha encontrado niveles críticos, según datos del INEGI en su informe de “Estadísticas A Propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”.

Y siguiendo con esta ideología, Billie Eilish recientemente fue vista con ropa diferente a la que usualmente usa en sus presentaciones, porque portaba una blusa de tirantes ajustada dejando en claro que una mujer puede vestirse como se sienta cómoda, pues lo que importa es su opinión y lo que diga el resto son percepciones a las cuales no debe supeditarse su libertad.