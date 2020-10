https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 13.10.2020 - Última actualización - 20:52

20:50

El investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Guillermo Garaventta, aseguró que el litio "generará trabajo en el país" si éste ingresa en la reconversión industrial y no sólo se limita a la exportación del carbonato de litio.

Futuro energético Guillermo Garaventta aseguró que el litio "es lo que va a generar empleo en el país" El investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Guillermo Garaventta, aseguró que el litio "generará trabajo en el país" si éste ingresa en la reconversión industrial y no sólo se limita a la exportación del carbonato de litio. El investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Guillermo Garaventta, aseguró que el litio "generará trabajo en el país" si éste ingresa en la reconversión industrial y no sólo se limita a la exportación del carbonato de litio.

"Se están llevando el carbonato de litio porque el mundo está hablando de electromovilidad", advirtió Guillermo Garaventta, investigador del CIC que trabajó en la adaptación de vehículos con batería de litio y participó en la fabricación de las baterías del lanzador satelital Tronador en la localidad de Pipinas.





El científico explicó que "Argentina junto a Bolivia y Chile tiene una de las reservas de litio más importantes y de mayor rentabilidad del mundo. Pero lo venimos entregando; en alguna época con alguna rentabilidad y en otras,como en el gobierno anterior con pocas ganancias para el país". Garaventta destacó, en un comunicado de la CIC, que la zona limítrofe entre Argentina, Bolivia y Chile es ampliamente conocida como el "triángulo del litio" porque concentra más del 85 % de las reservas conocidas en el planeta.

El investigador de la CIC en el Centro Tecnológico Aeroespacial de la Universidad Nacional de La Plata, precisó que "en Argentina hay 24 emprendimientos mineros en tres provincias, con tres en producción real". "El litio más barato, de más fácil extracción y el más puro lo tenemos nosotros", remarcó Garaventta y afirmó que de los salares existentes en Salta, Jujuy y Catamarca "se saca el carbonato de litio grado batería, que es el polvo que entra al proceso de producción para hacer el electrodo".

"Muchos dicen que la producción de baterías de litio no es rentable: qué raro que para nosotros que tenemos el litio no es rentable y para los que no lo tienen sí lo es", cuestionó.Sostuvo que "hay algunos que se preguntan para qué queremos poner una fábrica de pilas de litio en Argentina, a quién se las vamos a vender. Debe haber no menos de 20 fabricantes de vehículos eléctricos en el país que estarían dispuestos a consumir el producto nacional".

"Además, en lugar de usar baterías de plomo, y si los costos son razonables, yo creo que la gente rotaría al litio en todos los emprendimientos de energía rurales y aisladas", destacó. Garaventta aseguró que el litio "es lo que va a generar empleo en el país" y agregó que "no es la importación de vehículos eléctricos, lo que generará trabajo es hacer la reconversión en Argentina, tratando de desarrollar la mayor cantidad de partes en el país".

El científico contó que con la pandemia la comisión se puso a trabajar en "un respirador artificial de bajo costo y que mide todas las variables que un médico necesita", y al miso tiempo se trabaja en "la reconversión de colectivos de la empresa de transporte Nueve de Julio de La Plata".

Con información de Télam