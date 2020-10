Abre la Feria del Libro de Fráncfort con una oferta digital y gratuita

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mayor cita editorial del mundo tiene lugar online, con nuevos formatos y una oferta interactiva y gratuita para profesionales y visitantes de todo el mundo. Y un programa cultural en Fráncfort.

Este 14 de octubre arranca la edición 2020 de la Feria del Libro de Fráncfort, por primera vez de manera virtual, con conferencias y algunos eventos híbridos, con encuentros presenciales y conexiones en vivo. El programa comprende unas 70 horas de intercambio de conocimientos e información entre profesionales de todo el mundo, mayoritariamente en inglés.

Los organizadores del mayor encuentro editorial a nivel global tuvieron que adaptarse sobre la marcha al avance la pandemia del coronavirus, y suspender los preparativos para un formato presencial, aunque reducido. Los aumentos de contagios de COVID-19 en Europa y restricciones de viajes que afectan a editores provenientes de países como España, Francia y Reino Unido fueron el detonante para esta decisión. Pese al brusco viraje, unas semanas antes de la apertura oficial, los organizadores destacan el fuerte impulso que esta situación ha dado a la digitalización, que ya tenía una importante trayectoria detrás.

"Eso significa llegar a mucha más gente que antes no tenía acceso a la feria, o sólo a través de la página internet. Ahora tendrán acceso a todas las actividades. Por primera vez obtuvimos un apoyo importante del gobierno alemán, y eso significa que todas las plataformas tendrán acceso gratuito”, afirma Marifé Boix-García, subdirectora de la Feria del Libro de Fráncfort. La experta destaca que el interesado debe registrarse, no como expositor, sino como profesional (My Book Fair). Una vez que obtiene la clave de acceso, puede participar en todas las conferencias para profesionales.

Frankfurt Conference

El plato fuerte es Frankfurt Conference, una serie de conferencias virtuales que tienen lugar del 12 al 15 de octubre, bajo el lema Signals of Hope: New Perspectives for a Stronger Future (Señales de esperanza: nuevas perspectivas por un futuro más fuerte).

Cuatro jornadas, de 15:00 a 17:30 CET, tendrán como foco temas que responden a las tendencias del mundo editorial. "El primero está dedicado al tema académico y universitario (Open Science and Open Research). El martes (13.10.20), a la compraventa de derechos, con España y Canadá, los siguientes invitados de honor”, aclara Boix-García. Expertos de ambos países presentarán sus respectivos mercados y el comercio de derechos. Se podrá escuchar a la escritora española, Anna Soler Pont, fundadora de Pontas Agency; y a Sandra Pareja, responsable de ventas de derechos de la agencia Casanovas & Lynch, entre otros.

Publishing Insights ofrecerá el miércoles los testimonios de importantes figuras del mundo editorial sobre desafíos y estrategias en tiempos de coronavirus, así como novedades en el sector, y expectativas durante la era pospandemia. Entre los participantes figuran el británico James Daunt, presidente ejecutivo de Barnes & Noble, fundador de Daunt Books y director de la cadena de librerías Waterstone, en Estados Unidos. El brasileño Gustavo Lembert, fundador de la startup TAGLivros, así como la estadounidense Caroline Leavitt, escritora y cofundadora de A Mighty Blaze! (AMB), una iniciativa para ayudar a autores a encontrar lectores y editores e impulsar sus obras en tiempos de coronavirus.

La última jornada (15.10.20), estará dedicada a abordar desde una perspectiva internacional, las tendencias en torno al audio, podcasts y audiolibros, que experimentan un auge. Expertos del sector, como el español Javier Celaya, cofundador y presidente ejecutivo de Dosdoce.com, hablarán sobre producción, contenidos, así como el comportamiento de los consumidores. El calendario, así como información adicional, se pueden encontrar en el portal de la Buchmesse. Ahí es posible consultar más de 30 eventos online, que abordarán temas de actualidad del mundo editorial.

Mercados editoriales

Market Insights ofrecerá un vistazo al mercado internacional del libro, desde China hasta Brasil. Hasta el 16 de octubre, de lunes a viernes, será transmitida una sesión online. Entre los mercados que figuran en el programa, se encuentra el mercado latinoamericano, Brasil, Gran Bretaña, Estados Unidos, entre otros países. El calendario y programa puede consultarse en su página web.

Entre las novedades de la feria figura la nueva plataforma Frankfurt Rights, con información sobre todo lo relacionado al ámbito de licencias y derechos. "Sobre todo en materia de derechos, ya se venía trabajando la parte digital. Junto con nuestras dos empresas socias, Copyright Clearance Center (CCC) y China South Publishing & Media Group, hemos estado invirtiendo desde hace varios años”, explica Marifé Boix-García. La nueva plataforma permitirá conectar entre sí a los profesionales participantes.

A eso se suma Matchmaking, una herramienta que también ya existía, aunque con un acceso limitado a la aplicación móvil de la feria. Quienes buscan y quienes ofrecen contenidos y/o servicios, podrán encontrarse en esta plataforma ampliada para que los usuarios accedan desde su escritorio.

Programa cultural

Bookfest, el programa cultural de la feria tendrá en esta edición 2020 un programa presencial/ híbrido y digital bajo el título Bookfest City, con una lluvia de eventos en numerosos puntos de la ciudad de Frankfurt. El interesado debe reservar boletos. La mayoría son gratuitos.

Entre los superlativos figura un evento para el 15 de octubre, en el Instituto Cervantes de Fráncfort. El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, autor de "El olvido que seremos”, un homenaje a su padre, médico y defensor de los derechos de habitantes de barrios pobres, asesinado en 1987, hablará junto con su hija, Daniela Abad, autora del documental "Carta para una sombra”, basada en las memorias sobre su abuelo, que fue premiado en el festival de Cartagena en 2015. También participará el cineasta español, Fernando Trueba, que hizo una adaptación de ficción, que tenía previsto su estreno en el Festival de Cine de Cannes, y fue cancelado por la pandemia. En el evento, que será híbrido, con público en el Instituto Cervantes y conexiones desde Colombia y España, participará el protagonista de la película de Trueba, el actor español, Javier Cámara. El evento organizado por la agencia literaria MertinWitt, que tiene su sede en Frankfurt, se transmitirá via streaming desde el Instituto Cervantes.

Desde casa en todo el mundo

El sábado 17 de octubre tendrá lugar un festival cultural con eventos en los que participarán autores reconocidos, talleres y performances, que estará accessible a visitantes de todo el mundo vía internet. "Ahí se tendrá acceso vía canal de Youtube de la feria a varias actividades que han sido producidas en el exterior, entre ellas figura la película sobre Raúl Zurita, que dura unos 15 minutos. También participará en el Festival Centroamérica Cuenta, con el escritor nicaraguense Sergio Ramírez, fundador de ese festival en Managua, que nos hablará sobre la importancia de los festivales”, indica subdirectora de la Feria del Libro de Fráncfort.

Después de ser Invitado de Honor e 2010, Argentina ha tenido una fuerte presencia en la cita alemana. Para esta edición un jurado eligió a 24 títulos entre las propuestas de un centenar de editoriales, que conforman ahora un catálogo bilingue, español e inglés, que promocionará los derechos de estas obras argentinas en Fráncfort y en futuras ferias internacionales. En el marco del Bookfest Digital, Argentina también presentará el documental "200 años de literatura argentina”.

"Estoy muy contenta de que tengamos una respuesta tan positiva de América Latina. Algunos países querían viajar y mantuvieron reservado el estand en la feria hasta el ultimo momento, entre ellos, Argentina, también Colombia. Lamentablemente se ha tenido que cancelar la feria presencial, pero tenemos registrados 63 expositores digitales de Brasil, 58 de Argentina, 51 de Colombia, 50 de México, y de Chile 23”, resalta Boix-García.

La version digital también ha permitido a algunas editoriales participar por primera vez, según la experta: "Venezuela llevaba muchos años sin participar, o Cuba. Tenemos a cuatro expositores registrados de cada uno. De Uruguay dos; de Ecuador, Paraguay, Bolivia y Costa Rica tenemos un participante por cada país”.

Boix García explica las ventajas para las editoriales participantes. "Los expositores digitales pueden crear sus propios eventos, pueden poner un enlace en el calendario de actividades, que lleva al usuario a la plataforma del editor en cuestión. Algo que me alegra mucho es que veo nombres de editoriales que no conozco y que aprovechan varias de las oportunidades que brinda esta edición digital, como la mexicana Ediciones del Lirio o la colombiana Atenea, que han registrado varios eventos y un video”, concluye Marifé Boix-García.

Todas las editoriales registradas podrán seguir usando la plataforma de la Buchmesse hasta junio de 2021.