Alberto Fernández afirmó que "Cristina tenía razón"

"Cuando asumimos y me dijo: ´Presidente, escuche a la gente. No escuche lo que escriban ni preste atención a lo que digan los poderosos'. Fue en Avellaneda; el jefe de Estado recordó desde allí el 17 de octubre del '45.

El presidente Alberto Fernández aseguró que su vicepresidenta Cristina Kirchner "tenía razón" cuando le dijo que escuchara a la gente y no le prestara "atención a los poderosos", al encabezar un acto en Avellaneda.

"Tenía razón Cristina cuando asumimos y me dijo: ´Presidente, escuche a la gente. No escuche lo que escriban ni preste atención a lo que digan los poderosos. Préstele atención a la gente´", sostuvo Fernández, al presidir el anuncio de inversiones en la Refinería Raízen, una firma de Shell, por más de 700 millones de dólares en tres años.

En ese marco, el jefe de Estado subrayó: "Ahí me encuentro a la gente que sigue buscando y necesitando trabajo. Que necesita las casas. Que necesita salud. Hubo que multiplicar dos veces y media las camas para que la gente esté tranquila frente a la pandemia".

En la localidad bonaerense de Avellaneda, acompañado por el gobernador provincia, Axel Kicillof, Fernández recordó el origen del Día de la Lealtad. "De este lugar, un 17 de octubre de 1945, miles de personas salieron a reclamar desde acá a la Plaza de Mayo para reclamar la libertad de una persona, para que les reconozcan sus derechos laborales", subrayó el mandatario nacional.

En ese sentido, aseguró que "todavía se discute para que este Gran Buenos Aires tenga la igualdad que se merece".

"Hay que mejorar las condiciones de vida de todo el GBA que durante todo este tiempo fue absolutamente olvidado", consideró el Presidente.

Por su parte, Kicillof aseguró que hay un intento de golpear "la autoestima del pueblo y de la sociedad argentina, de los empresarios, los dirigentes políticos y los trabajadores".

"Cuando vienen a tirar toscas y sembrar incertidumbres, la respuesta es ésta: el trabajo, el capital, los recursos y las capacidades de nuestro país para salir adelante", expresó el mandatario provincial.

"En países serios…"

La ex senadora nacional Hilda "Chiche" Duhalde aseguró hoy que "en países serios" ni Cristina Kirchner ni Mauricio Macri "hubieran podido ser presidentes con las causas que tienen".

A la vez, sostuvo que "esta crisis es mucho más profunda" que la de 2001, y sostuvo que actualmente "no hay liderazgos" y el Gobierno no muestra "un plan". "Esta es mucho más grave, esta crisis es mucho más profunda" que la de 2001, subrayó la ex legisladora.

En declaraciones al programa "Todo juntos" que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia, "Chiche" Duhalde relevó que su esposo, el ex presidente Eduardo Duhalde, ya no tiene diálogo con el mandatario Alberto Fernández.

"Hablaba, (ya no lo hace) porque evidentemente (Fernández) ha dejado de escuchar estas cuestiones que sí hablaba: el tema productivo, el de votar leyes de transparencia", señaló la ex senadora.

Y continuó: "En países serios, ni Cristina ni Macri hubieran podido ser presidentes con las causas que tienen".

A la vez, sostuvo que "la primera parte de la cuarentena fue importante, pero después la prolongación fue un error", ya que derivó en una "parálisis en la producción y el trabajo, con consecuencias económicas y en lo anímico, que está haciendo estragos en muchas familias".

"No hay liderazgos, en aquel entonces (por 2001) el aporte de otros partidos ayudaron mucho a hacer una convergencia a ponerse hombro contra hombro para salir de una crisis, que era fundamentalmente financiera, creo que (la de ahora) es más compleja", evaluó.

"Chiche" Duhalde, a la vez, afirmó que no colaboró con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, porque "ya tenía cedidos los espacios (en la cartera) a los pseudo movimientos sociales".

"No había cómo ayudarlo, porque ya tenía las áreas comprendidas con los movimientos sociales y organizaciones, como Kolina. Mi creencia es que no podés ser un movimiento social y, a la vez, estar en el estado", agregó la ex legisladora.